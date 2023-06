Aperte le iscrizioni alla Barcolana 55

Aperte con il tradizionale suono della campana nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano, le iscrizioni alla Barcolana55 presented by Generali, la regata più grande del mondo, in programma a Trieste l’8 ottobre e preceduta, a partire dal 30 settembre, da un calendario di eventi a terra e in mare.

L’edizione 55 si intitola “Barcolana Crew”: “Al centro dell’evento – ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – ci sono da 55 anni le persone. Barcolana è un unico, grande equipaggio: migliaia e migliaia di appassionati che ogni anno a terra e in mare, ognuno a proprio modo, partecipano alla manifestazione. Barcolana è un formidabile contenitore di storie di mare e di vela e quest’anno, partendo dagli oltre mille ritratti di Carlo Borlenghi realizzati nel 2022 in banchina, vogliamo metterle al centro dell’attenzione”.

Dalla storia di Vento Fresco, di cui ricorrono i 50 anni della vittoria della Barcolana e i 30 dal naufragio, a quella dello Jancris, che approda a Trieste dopo 38 anni dall’epopea che lo portò in Australia con Francesco Battiston, fino alla ricerca delle radici di una delegazione sarda di istriani giuliano-dalmati, che giungerà in Barcolana dopo un viaggio lungo le coste italiane; ancora, la storia dei 50 anni del marchio Grand Soleil, fino al ricordo di David Brunskill, il primo giudice inglese in Barcolana, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Queste tra tante grandi e piccole storie di mare, da raccontare nei circoli velici, nelle piazze, nei caffè: storie di cui Barcolana è, a pieno titolo, il centro di gravità. “Saranno questi alcuni tra i protagonisti dell’edizione 55, un numero tondo per celebrare la vela – spiega Mitja Gialuz – perché questa vela “pop” che affonda le proprie radici in Adriatico è alla base della storia, della cultura e anche della blue economy della nostra terra, e Barcolana è un faro che illumina, uno specchio che riflette, un altoparlante che amplifica le voci dei velisti e del mare”.

ISCRIZIONI E TORNA LA LOTTERIA – Con il suono della campana nella sala Pino Prinz della SVBG si sono aperte le iscrizioni alla regata: procedura online su www.barcolana.it, tariffe invariate, confermato lo sconto Early Booking (dal 10 al 15% a seconda della categoria di appartenenza) in vigore fino al 31 luglio. Per i soli iscritti alla regata arriva quest’anno una super lotteria: il più fortunato tra gli armatori partecipanti si aggiudicherà una Lexus UX ibrida. “È un premio eccezionale riservato a chi si iscrive alla regata – ha commentato Gialuz – un modo per dare valore alla partecipazione; grazie a Lexus che ha accolto questa idea: il sabato sera, vigilia di Barcolana, organizzeremo in piazza dell’Unità una grande festa per l’estrazione”.

“Lexus si conferma come Auto Ufficiale della 55° edizione della Barcolana e ne siamo più che entusiasti” dichiara Paolo Moroni, neonominato Direttore di Lexus Italia. “Essere partner di una vera e propria Istituzione come la Barcolana è per l’azienda non solo un onore, ma anche un modo per esprimere la vicinanza così tangibile con il mondo della vela, una disciplina che condivide con noi moltissimi aspetti valoriali. Questo meraviglioso evento di Trieste sarà la giusta occasione per far provare la gamma Lexus Electrified e la driving experience di Lexus a tutti gli appassionati, con test drive all’insegna della sostenibilità e della nostra visione “human-centered” che regala a chi si siede al posto di guida lo stesso senso di libertà che anche la vela porta con sé. Ma non finisce qui, siamo estremamente felici che Barcolana abbia scelto proprio uno dei nostri modelli di punta, una UX hybrid, da sorteggiare tra gli iscritti alla regata di quest’anno, per regalare la nostra esclusiva esperienza di guida Lexus”.

DIVERSITY AND INCLUSION – Continua l’importante progetto, realizzato con il presenting partner Generali e quest’anno sostenuto anche da World Sailing e dalla Federazione Italiana della Vela, che si pone l’obiettivo di rendere Barcolana un grande momento di riflessione sul tema dell’inclusività. Tre i filoni attivi: la terza edizione di ‘Women in Sailing by Generali’, ampliata dalla terra al mare, una serie di attività dedicate al Para Sailing, la vela pensata per le persone con disabilità, e il Barcolana Sea Summit per continuare a portare all’attenzione la salute del mare.

‘WOMEN IN SAILING BY GENERALI’ – Quest’anno il grande progetto realizzato con il presenting partner Generali include numerose attività con l’obiettivo di rendere sempre più visibile il ruolo di leadership delle donne nel mondo della vela. ‘Women in Sailing by Generali’ diventa la tappa finale delle attività svolte in tutto il mondo da World Sailing per la vela femminile, il programma “Steering the Course”. ‘Women in Sailing by Generali’ si arricchirà anche di un evento a mare e della partecipazione del team #WomenInSailing, composto da atlete e atleti della SVBG, a una serie di regate nel corso della stagione.

Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha affermato: “Attraverso la partecipazione a eventi sportivi, Generali promuove la cultura dello sport e uno stile di vita sano. Da molti anni lo fa anche in collaborazione con Barcolana, manifestazione velica dalla lunga tradizione ma capace di innovare, attenta alla sostenibilità ambientale e alla promozione di diversità, equità e inclusione. Per questo le siamo storicamente vicini, aiutandola a crescere internazionalmente e promuovendone le attività, con il progetto ‘Woman in Sailing by Generali’ e anche attraverso la nostra Fondazione The Human Safety Net, affinché questo evento sia, per la comunità di Trieste e per tutti quelli che vi partecipano arrivando da tutt’Europa e oltre un’occasione di sport, divertimento e crescita”.

PARASAILING: BARCOLANA PER IL SOCIALE – L’edizione 2023 punta, anche grazie a World Sailing, a far crescere in maniera consistente il programma Barcolana per il Sociale, che esiste da oltre vent’anni. In questa edizione, Barcolana focalizzerà l’attenzione sulla vela dedicata alle persone con disabilità fisica e mentale puntando in due direzioni: sviluppando eventi per il mondo agonistico del Para Sailing e ambendo, grazie alla collaborazione degli yacht club più attivi nel settore della disabilità a Trieste, a far avvicinare alla vela nuovi appassionati.

GRAZIE WENDY! – La vittoria di Wendy Schmidt dell’edizione 2022, che l’armatrice americana ha voluto celebrare donando 100mila dollari alla Riserva Marina di Miramare, ha permesso di avviare un progetto di sensibilizzazione dei giovani atleti che coinvolge 13 circoli velici, il WWF Area Marina Protetta di Miramare e Barcolana. Durante l’estate le scuole vela del territorio svolgeranno con il WWF attività di educazione all’ambiente marino. Coordinato da WWF, Barcolana e XIII Zona FIV, il progetto si chiuderà nel corso di Barcolana Young. Ogni yacht club avrà tra gli iscritti un proprio “ambasciatore ambientale” che parteciperà alla regata con una speciale vela decorata che attirerà l’attenzione sulle specie marine che fanno del Golfo di Trieste un mare ad altissima biodiversità, da conoscere e tutelare.

LA POLO UFFICIALE E LA COLLEZIONE – Nel corso della conferenza stampa, Barcolana ha svelato la polo ufficiale e la collezione realizzata dall’Exclusive Clothing Partner Murphy&Nye che sarà disponibile nei punti vendita selezionati e sul sito web www.murphynye.com. La polo ufficiale è blu navy con profili arancione, due dei colori ricorrenti di questa edizione, presenti nel manifesto e nell’immagine coordinata. Design rinnovato per la sacca dell’armatore, destinata a diventare uno dei top seller della stagione. Quest’anno tanti i vantaggi per ogni armatore/responsabile che si iscrive alla 55esima edizione: potrà usufruire di una doppia promozione speciale, che consiste in uno sconto del 15% sulla collezione Barcolana da acquistare online e una fidelity card con sconto del 30% su tutti gli articoli Murphy&Nye utilizzabile online sul sito www.murphynye.com, fino al 31 dicembre 2023.

IL CALENDARIO EVENTI – Un grande progetto per Piazza Unità e le Rive, eventi a terra generati anche grazie a “Candida il tuo evento” – attivo da oggi fino al 30 luglio a questo link e che permette alle associazioni del territorio di proporre mostre, occasioni di intrattenimento, incontri con fini non commerciali da inserire nel calendario Barcolana – la terza edizione del Barcolana Sea Summit, la meravigliosa Barcolana Sea Chef che porta in città gli chef stellati, fino al calendario di regate: sarà una 55esima edizione ricca di occasioni di divertimento, all’insegna della convivialità e punteggiata da tante novità create per coinvolgere e festeggiare, rendendoli protagonisti, gli equipaggi.

30 settembre – 8 ottobre: VILLAGGIO BARCOLANA / La grande festa a terra della 55a edizione

30 settembre – 7 ottobre: BARCOLANA UN MARE DI RACCONTI / edizione speciale: “Made in Adriatico, rassegna di storie di mare e di vela pop”

30 settembre – 6 ottobre: BARCOLANA FUN / Le grandi novità della vela foil

30 settembre – 1 ottobre: BARCOLANA YOUNG / La più amata regata dedicata alla classe Optimist

1 ottobre: BARCOLANA NUOTA / L’evento di nuoto di fondo davanti Piazza Unità

3 – 5 ottobre: BARCOLANA MAXI / La regata-evento dedicata ai Maxi Yacht

4 ottobre: BARCOLANA SEA CHEF / La vela incontra gli chef stellati in un esclusivo dinner gala

4 – 6 ottobre: BARCOLANA SEA SUMMIT / L’incontro internazionale dedicato al dialogo sulla sostenibilità tra aziende, istituzioni e mondo della scienza

5 ottobre: GO TO BARCOLANA DA RAVENNA / L’evento in flottiglia per raggiungere Trieste insieme dal Medio Adriatico

4 – 6 ottobre: BARCOLANA PER IL SOCIALE / L’evento inclusivo di Barcolana

6 ottobre: BARCOLANA ARMATORI LNI / La regata dedicata alle imbarcazioni iscritte alle diverse sezioni della LNI

6 – 7 ottobre: BARCOLANA ONE DESIGN / La regata per tutte le barche One Design

7 ottobre: BARCOLANA BY NIGHT / La stadium race della vigilia

7 ottobre: BARCOLANA CLASSIC / L’appuntamento per barche d’epoca, classiche e spirit of tradition

7 ottobre: GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA / L’evento in flottiglia per raggiungere Trieste insieme dall’Adriatico Orientale

8 ottobre: BARCOLANA 55 PRESENTED BY GENERALI / The largest sailing race in the world

OSPITALITÀ ED EXPERIENCE – Dalla nuova partnership dedicata all’incoming turistico, con l’agenzia di viaggi Viaggi Italia, alla collaborazione con il marchio Burin Boats con Highfield e Honda Motors, fino ai corsi dell’Accademia Barcolana di Mare e Vela di avvicinamento o perfezionamento alla vela, Barcolana propone tante attività per quanti vogliono vivere l’evento dal mare e a terra, attraverso la formula delle Experience.

Barcolana dà infatti il benvenuto a Viaggi Italia, nuovo partner che curerà le Experience, i pacchetti turistici che l’organizzazione mette a disposizione del proprio pubblico.

Inoltre, per la prima volta in Barcolana sarà a disposizione una flotta di 18 gommoni per gestire al meglio hospitality e organizzazione delle regate, così come avviene nei principali eventi di vela al mondo. Il progetto prevede anche la possibilità per aziende e privati di acquistare i gommoni a un prezzo scontato.

CHARITY – Dopo il successo dell’edizione 2022, Barcolana rinnova il suo impegno di solidarietà e conferma la partnership con Rete del Dono per quanto riguarda le attività solidali: le organizzazioni non profit del territorio potranno aderire al programma aprendo una pagina di raccolta fondi collegata a Barcolana all’interno della piattaforma, e ogni equipaggio potrà donare facendo propria una causa tra quelle attivate. Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 130mila euro a beneficio di numerose cause sociali.