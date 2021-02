Aperto al pubblico il Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro

Potenza e meraviglia del mare e della sabbia di Lignano! Dopo quasi tre mesi dalla loro realizzazione, ancora perfettamente integre, le sculture del Presepe 2020 attendono i visitatori. A partire da lunedì 8 febbraio si potrà finalmente varcare in tutta sicurezza la soglia del tendone bianco allestito accanto alla Terrazza a Mare; l’ambiente è ancora più ampio e capiente rispetto alle passate edizioni proprio per poter assicurare il necessario distanziamento.

Quello che all’origine era sembrato un azzardo si è trasformato in una splendida possibilità di ripartenza – per quanto simbolica, precaria e sospesa al filo della dinamica del contagio – che sta dando ragione alla scelta e agli sforzi sinergici tra Comune, Lignano Sabbiadoro Gestioni e l’associazione Dome aghe e savalon d’aur, ora impegnati, in vista dell’apertura, a mettere a punto gli ultimi dettagli tecnico-organizzativi che prevedono – al fine di garantire un accesso contingentato ed in completa sicurezza – anche un sistema on-line di prenotazione per le visite in presenza unitamente a una rete di monitoraggio per il conteggio automatico del numero dei visitatori via via ammessi all’interno del Presepe ed il tracciamento degli stessi.

Nel frattempo il virtual tour ha efficacemente contribuito a tenere accese le luci sul Presepe consentendo, tramite PC o smartphone, di entrarvi idealmente e di seguirne il percorso fisico e di senso (alla visita virtuale si accede tramite il sito www.presepelignano.it.). La versione in lingua tedesca ha permesso una significativa fruizione in termini numerici anche in Austria e Germania. Quasi 50 mila sono stati gli accessi fin qui attivati dal mondo, compresi Australia e Giappone. Pensato all’inizio come strumento di emergenza, l’uso di queste avanzate tecnologie informatiche si è rivelato esso stesso un potente strumento creativo dalle inattese e straordinarie potenzialità artistiche.

Le difficoltà e gli ostacoli via via affrontati in quest’ultima edizione non sono riusciti a ridimensionare la bontà dell’intuizione iniziale, risalente al lontano 2004, che individuava negli elementi costitutivi del territorio di Lignano – l’acqua del mare e la finissima sabbia – la materia di elezione con la quale realizzare il Presepe. Sabbia e mare: generosi doni della natura che mani sapienti hanno saputo plasmare creando un Presepe d’arte che ogni anno meraviglia i visitatori.

Cura, amore e speranza sono le tre parole, che ben esprimono l’attuale volontà di resilienza e che compongono il titolo della XVII edizione del Presepe di Sabbia di Lignano attraverso il quale si è inteso svolgere un’ampia riflessione intorno al concetto di Uomo e di Umanità.

La peculiarità dell’edizione del Natale 2020 risiede nel fatto che questa, pur conservando ed esaltando l’essenza stessa dell’idea di Presepio (parto, nascita, vita, luce, salvezza) si discosta marcatamente dai modelli della tradizione, ma non li stravolge attualizzando l’universalità del loro messaggio senza però legarla univocamente al periodo natalizio. Per questi motivi non sembrerà poi così “straniante” visitare il Presepe di Lignano adesso o nella prossima primavera.

Le superbe e splendide opere scultoree di quest’anno sono state realizzate dagli artisti Michela Ciappini, Ornella Scrivante e Mario Vittadello guidati – com’è sempre accaduto fin dall’origine del Presepe – da Antonio Molin,Presidente dell’Accademia della Sabbia di Roma; la Direzione Artistica è stata affidata a Patrizia Comuzzi.

Il Presepe di Sabbia, nel contesto più ampio di Natale d’a…mare, è organizzato dall’ Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur con il sostegno ed il contributo della Città di Lignanoe dellaLignano Sabbiadoro Gestioni (Lisagest), in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus e in sinergia con molte realtà associative lignanesi.

“Il Presepe di Sabbia – aggiunge l’Assessore al Turismo Massimo Brini – lo abbiamo fortemente voluto anche quest’anno, insieme agli altri partners, perché Lignano Sabbiadoro è viva ed attraente tutto l’anno e lo abbiamo voluto ribadire anche in questo periodo per ricordare il fascino del mare d’inverno e della nostra località.”

L’apertura al pubblico del Presepe di Sabbia avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 a partire da lunedì 08/02/2021. Eventuali sospensioni del servizio derivanti da variazioni nel colore della regione o nuove normative restrittive verranno valutate di conseguenza.

Per motivi organizzativi le prenotazioni del giorno saranno disponibili fino a 2 ore prima l’ingresso desiderato. Le prenotazioni potranno avvenire attraverso il sito www.presepelignano.it

Per accedere al Presepe tutta l’utenza sarà sottoposta a misurazione della temperatura corporea e sarà registrata, come da normativa vigente, per garantirne la tracciabilità. I dati non verranno utilizzati da Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA per nessuna finalità se non quelle previste dalla legge ai fini dell’emergenza Covid-19 su richiesta delle autorità competenti.

Nel rispetto delle norme potrà accedere di volta in volta al Presepe un numero massimo di 40 persone (compresi gli operatori) per un tempo ipotizzato di visita di circa 15/20 minuti.