Apre a Udine un nuovo format culinario per gli amanti del pesce

AQA Fish Lab è il primo ristorante della catena ad aprire nella città di Udine, un’idea innovativa

che porta in tavola la passione per il pesce crudo in tutte le sue forme e possibilità, partendo dalle

ricette tradizionali ed avvalendosi di prodotti ricercati. Il concept ristorativo è stato pensato per

tutti gli amanti del pesce, le materie prime sono esclusivamente Italiane e vengono unite alla

creatività e al pesce fresco che arriva quotidianamente nel locale.

Un ristorante giovane e chic a pochi passi da piazza San Giacomo, si compone di un dehor esterno

e due sale interne, di cui uno spazio bar destinato ad aperitivi e post cena, per un totale di quasi

100 posti a sedere. La creatività di Veronica Franci e Ilaria Vecchio, due giovani designer, si

esprime nell’interior donando un’atmosfera unica e diversa, volta a far vivere al cliente

un’esperienza completa e piacevole.

L’ambiente eccentrico trasporta chi vi entra in riva al mare.

Ogni elemento è stato pensato nel minimo dettaglio in maniera giocosa e non convenzionale,

rendendo l’esperienza unica. Un contesto monocromatico, azzurro intenso, da vita a linee morbide

e sinuose. Le finiture grezze delle pareti e le nicchie irregolari si presentano frastagliate come

rocce. Illustrazioni che appaiono elementari, risultano provocatorie e nascondono dei messaggi

che invitano gli ospiti a riflettere su tematiche contemporanee (artista Damiano Carraro).



Entrando nei bagni l’atmosfera cambia, dando la sensazione di trovarsi nei profondi abissi. Un

universo parallelo che gioca su oscurità e riflessioni. AQA fish lab è stato pensato per immergere i

suoi ospiti in un mondo inaspettato da scoprire in ogni sua parte.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 12:00 a mezzanotte e ci sarà anche il servizio di Deliveroo per la

parte di asporto. Un format casual, smart dedicato a tutti e grazie alle sue nicchie interne lo

rendono uno spazio perfetto per incontri di lavoro e di piacere in cui si desidera avere un po’ di

privacy. Il modello di business punta inoltre alla sostenibilità perché il packaging in cui vengono

serviti panini è fatto interamente di carta.

Una novità non solo per il panorama regionale ma soprattutto per quello nazionale, un menù

differente, un’opzione alla monotonia inerente alla scelta del ristorante nel weekend e durante la

settimana. Il menù variegato offre panini, bowls, fritture, tartare e tanto altro in una chiave

moderna e che dimostra di aver appreso molto dalla pandemia che ha colpito il settore della

ristorazione. Infatti le ordinazioni ai tavoli avvengono mediante tablet, in questo modo il cliente è

in grado di ordinare direttamente alla cucina, eliminando i tempi d’attesa e limitando il contatto.



Tutto questo permette di mangiare in completa sicurezza, in modo facile e veloce. Il claim “Wish

you Where Fish” prende ispirazione della canzone dei Pink Floyd, “vorrei che tu fossi qui” una

sorta di introspezione che viene rievocata nel cliente, un monologo interiore che auspica il ritorno

della parte più pura e più libera di sé, come un pesce.