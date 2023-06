Aquileia, i Concerti in Basilica da sabato 24 giugno

Al via sabato 24 giugno alle 20.45 ad Aquileia, i Concerti in Basilica 2023, organizzati dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia (So.Co.Ba) con il Coro Polifonico di Ruda: nello scenario storico e straordinario della Basilica Patriarcale di Aquileia, per tutta l’estate 9 concerti «eclettici ed eclatanti», fra gli altri in arrivo i Maestri organisti Gustav Auzinger e Wladimir Matesic, che sigleranno le note di “restituzione” dell’organo Kaufmann dopo il restauro conservativo, e l’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal violoncellista Giovanni Sollima, per il grande evento di chiusura, sabato 16 settembre. Si parte sabato, alle 20.45 con il “concerto narrato” affidato al Maestro d’organo Gustav Auzinger con un programma fortemente orientato alla tradizione musicale viennese di fine ‘800. Il giorno successivo il concerto sarà replicato alle 17.30 nel Santuario di Sveta Gora con un diverso programma, più strettamente legato alla tradizione italiana e francese. Questa edizione speciale dei Concerti in Basilica infatti, attraverso un percorso meditativo transfrontaliero che supera e valorizza i confini approderà nel Monte Santo a nordest di Gorizia, in Slovenia, dove si trova il Santuario di Sveta Gora. Sarà l’occasione per trasmettere un messaggio di connessione fra siti del territorio di grande valore storico e spirituale, alimentando ponti culturali anche oltreconfine in vista del traguardo di GO!2025, nel segno dell’appartenenza a una più ampia comunità europea. E proprio il concerto di inaugurazione offrirà l’occasione per presentare il restauro conservativo dell’organo Kaufmann in cornu evangeli donato alla Basilica dall’imperatore Francesco Giuseppe. Costruito da Johann Marcel Kaufmann nel 1896, l’organo venne collocato in un ciborio realizzato ex novo. Restaurato all’inizio degli anni ’90, è stato sottoposto a ulteriore restauro a cura della Premiata Fabbrica Organi Zanin, grazie al supporto della Fondazione Friuli. L’intervento ha permesso di regolare le meccaniche interne, regolarizzare la tastiera e riallineare le canne di prospetto riportandolo così ai fasti della tradizione viennese di fine Ottocento.

Non meno emozionante si preannuncia il secondo concerto, in programma martedì 11 luglio, quando, in occasione della celebrazione dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato, sarà presentato il progetto “Una Basilica per tutti”: protagonista, in serata, il noto Coro Manos Blancas nelle varie formazioni da Torino, Castelfranco, Cagliari e del Friuli per Claudio Abbado, che accompagnerà i Cori Artemìa e VocinVolo e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, in un connubio umano e artistico che sottolinea il valore della musica come linguaggio universale.

Il gran finale del cartellone, sabato 16 settembre alle 20.45 in Basilica, sarà un evento appassionante, affidato all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro compositore e violoncellista Giovanni Sollima, che parteciperà nella duplice veste di concertatore e solista. L’Orchestra, fondata nel

I Concerti in Basilica sono in programma dalle 20.45 ad ingresso libero e gratuito; Info www.basilicadiaquileia.it. info a [email protected]