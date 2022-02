Associazione Alzheimer Udine, nuovi appuntamenti in programma

Nuovi appuntamenti con l’Associazione Alzheimer Udine. Anche quest’anno, con il Comune di Udine, riparte il calendario di attività e percorsi di stimolazione cognitiva e socializzazione di ‘CamminaMenti… le menti in cammino’. L’iniziativa rientra nel programma ‘Udine Comunità Amica delle Persone con Demenza’.

Il programma 2022 prevede due corsi online, dedicati ad ‘Allenamento cognitivo’ con Eleonora Taverna (il giovedì ore 10-12) e ‘Biomusica’ con Luca Casale (il martedì ore 9.30-10.45) e uno in presenza alla Ludoteca (il lunedì ore 10-12) su ‘Il gioco, palestra per la mente’ con Paolo Munini.

Si tratta di percorsi di stimolazione cognitiva gratuiti per invecchiare in salute, rivolti a cittadini ultracinquantenni. Per partecipare ai corsi ‘da remoto’ è sufficiente iscriversi via mail ([email protected] o [email protected]) o chiamando i numeri 0432-25555 o 328-5330783. Si riceverà un link per seguire l’attività sul proprio pc/tablet. Nel caso delle attività in presenza, saranno necessari Green Pass e mascherina.

Ma l’Associazione Alzheimer Udine vi invita anche al cinema! L’occasione la offre il documentario ‘PerdutaMente’ (Italia 2021) di Paolo Ruffini e Ivana Di Biase, che sarà proiettato al Visionario dal 14 al 16 febbraio.

Ruffini si è messo in viaggio per l’Italia alla ricerca di incontri, esperienze e confronti con persone affette da Alzheimer e con chi se ne prende cura. Il centro narrativo non è la malattia, ma le emozioni e i sentimenti che legano i pazienti ai propri cari, in un viaggio tra storie e sentimenti. Mentre la memoria della realtà viene progressivamente sgretolata dalla malattia, resta, invece, la memoria emotiva che rappresenta l’unico legame che i pazienti conservano con la vita che li circonda.

Martedì 15 febbraio alle 16.30 ci sarà un commento a cura dell’Associazione Alzheimer che presenterà anche lo spot inedito che promuove la propria attività e “racconta” la panchina viola al parco Moretti.