Autostrada: previsioni traffico fine settimana

L’Adunata del Triveneto a Bibione e il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro richiameranno migliaia di turisti e visitatori nel litorale veneto e friulano in questo fine settimana.

La rete di Autostrade Alto Adriatico si conferma il “corridoio” ideale dei flussi di traffico per i grandi eventi, che rappresentano di fatto il banco di prova in vista della stagione estiva. La A4 in entrambe le direzioni, la A28 verso Portogruaro, la A57 (Tangenziale di Mestre) direttrice Trieste, gli svincoli di Latisana e Portogruaro e la barriera del Lisert saranno gli “osservati speciali” di questo fine settimana.

Già a partire da oggi, venerdì 14, il traffico sarà sostenuto (“bollino giallo”) per tutta la giornata lungo la A4 in direzione Trieste, con possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera del Lisert nel pomeriggio, e in uscita e in entrata allo svincolo di Latisana alla sera per la presenza a Lignano del concerto del cantante austriaco Andreas Gabalier. Stesso copione anche sulla A28 a partire dal pomeriggio in direzione sud con transiti sostenuti all’uscita di Portogruaro.

Per domani sabato 15 (giorno del concerto di Sfera Ebbasta) le maggiori criticità potrebbero verificarsi sulla Tangenziale di Mestre in direzione Trieste (bollino rosso nel corso della mattinata), mentre il traffico si svilupperà per l’intera giornata in entrambe le direttrici di marcia (bollino giallo) sulla A4 con code e rallentamenti in prossimità dei principali svincoli in direzione mare, in particolare in uscita alla barriera del Lisert al pomeriggio e in prossimità dello svincolo di Latisana (fino al tardo pomeriggio/sera). Nel corso della mattinata è previsto traffico sostenuto anche sulla A28 in uscita alla barriera di Cordignano e allo svincolo di Portogruaro.

Infine domenica 16 (giorno del raduno degli alpini) ancora bollino giallo sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A28 specie in uscita a Portogruaro.

Autostrade Alto Adriatico ricorda che per i lavori di Fvg Strade sul cavalcavia di Sistiana dalle ore 20,00 di sabato 15 alle ore 06,00 di domenica 16 (fascia oraria in cui generalmente è previsto un calo del traffico) verrà chiuso il raccordo autostradale 13 in direzione Venezia nel tratto compreso tra Prosecco e Duino, ed in direzione Trieste in corrispondenza dello svincolo di Sistiana. Pertanto in direzione Venezia l’uscita obbligatoria sarà in corrispondenza dello svincolo di Prosecco con deviazioni per il rientro al Lisert. In direzione Trieste l’uscita obbligatoria sarà quella di Sistiana con possibilità di reimissione a Sistiana dopo il sovrappasso del NSA (Nuova Strada Anas) 56.

Per ogni informazione sul traffico in tempo reale è possibile consultare il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e chiamare il numero verde 800996099