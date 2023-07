BARBIE torna al Giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio

Non si arresta la Barbie-mania a Udine! Dopo il sold-out dello scorso 20 luglio, BARBIE torna al Giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio martedì 1 e 8 agosto alle 21.15. Il film diretto da Greta Gerwig (già acclamata autrice di film come Lady Bird e Piccole donne) vede Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola della Mattel nata negli anni Sessanta. Insieme a lei nel film un cast ricchissimo e “cool” che comprende Ryan Gosling (nei panni di un ossigenatissimo Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Helen Mirren e la pop star Dua Lipa, solo per citare alcuni nomi!

Tutto è perfetto nel fantastico mondo di Barbie Land. Vivere qui significa non solo abitare nel luogo perfetto, ma anche essere perfetti, a meno che non tu stia attraversando una profonda crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken! É così che, improvvisamente, Barbie si trova costretta ad andare nel mondo reale…

Barbie è in programma anche al cinema Visionario in versione Dolby Atmos (e ogni giorno disponibile anche uno spettacolo in V.O. con sottotitoli in italiano).

La prevendita dei biglietti è già attiva online sul sito www.visionario.movie. La cassa del cinema all’aperto apre dalle ore 20.45.

Le proiezioni al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna sono organizzate dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2023).