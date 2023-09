BARCOLANA 55: venerdì 29 settembre a Trieste i COMA COSE

A cinque anni di distanza dall’ultimo grande evento musicale con Bob Sinclar, torna il concerto della Barcolana con un nome che negli ultimi anni ha conquistato il cuore di tutti: venerdì 29 settembre saranno i COMA_COSE i protagonisti dell’atteso concerto a Trieste in Piazza Ponterosso, che darà ufficialmente il via alla 55esima edizione della Regata Velica Internazionale più grande del mondo. L’ingresso è gratuito e la festa inizierà alle ore 20:00. Opening act e after-show a cura di Broccoletti Pop.

Richiesti a gran voce dai loro fan in tutta Italia, i Coma_Cose da aprile sono in tour per presentare il loro ultimo disco “Un meraviglioso modo di salvarsi” che li ha consacrati definitivamente come uno dei gruppi più amati della nuova scena musicale italiana, portandoli a esibirsi anche a Londra e Parigi, mentre in ottobre voleranno negli States per un concerto a Miami e uno a Los Angeles.

A Trieste l’ultima data italiana, che vedrà migliaia di persone cantare le loro hit “Fiamme negli Occhi”, “Post Concerto”, “L’Addio”, “Anima Lattina”, “Mancarsi”, “Chiamami” e tantissime altre.

L’attesa festa musicale a ingresso gratuito – organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live e con il contributo del Comune di Trieste – sarà aperta a tutto il pubblico di Barcolana, a tutta la cittadinanza triestina e a tutti i visitatori che giungeranno da ogni dove e prenderà il via alle ore 20:00 con il dj set di Broccoletti Pop, il party di musica italiana contemporanea che va per la maggiore tra i giovani triestini e che curerà sia l’opening che l’aftershow del concerto dei Coma_Cose.