Il 10eLotto sorride al Friulia-Venezia Giulia. Nell’estrazione di martedì 26 settembre, come riporta Agipronews, a Grado, in provincia di Gorizia, vinti 50 mila euro con un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.