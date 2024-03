BRUTTA: monologo tratto dal successo di Giulia Blasi a San Vito al Tagliamento

Tratto dal successo letterario di Giulia Blasi, a San Vito al Tagliamento (PN) sabato 30 marzo, sul palco del Circolo Arci Cral, arriva lo spettacolo “BRUTTA”, interpretato dalla multiforme Cristiana Vaccaro, per la regia di Francesco Zecca. A questa replica sarà presente anche l’autrice Giulia Blasi – friulana d’origine – e prima dell’inizio dello spettacolo ci sarà un talk con lei. Inizio ore 21:00. Biglietti disponibili in cassa, ingresso 5 euro.

Un racconto tutto d’un fiato, un monologo esilarante per tutte e per tutti, a metà tra ferocia e risata. La storia della protagonista dall’infanzia alla prima adolescenza, dai vent’anni all’età in cui comincia l’invecchiamento. La storia del suo corpo: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato.

«Se sei brutta, diventa bella. Se sei bella, camuffati un po’. Se sei grassa, diventa magra. Se sei magra, rifatti le tette. Se sei intelligente, vola basso. Se parli molto, parla di meno. Se sei visibile, fatti piccola.» Una donna nasce, cresce e spesso passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come “brutta”: è la storia raccontata da Giulia Blasi nel successo letterario edito da Rizzoli e trasformato in un avvincente e divertente adattamento teatrale da Cristiana Vaccaro con la regia di Francesco Zecca.

L’umorismo dona leggerezza e profondità a questa riflessione attuale, mai retorica, che attraversa un universo caleidoscopico fatto di strade polverose calabresi di fine anni ‘70, di cartoni animati anni ‘80, di guaine contenitive sotto i vestiti e di primi amori (e prime delusioni) a ritmo di successi sanremesi anni ’90.

Francesco Zecca, regista sempre attento alle tematiche femminili (che ha già diretto attrici quali Lucrezia Lante della Rovere e Marina Confalone…), questa volta insieme a Cristiana Vaccaro (a teatro con Michele Riondino, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Guglielmo Ferro,… e co-ideatrice del progetto U.G.O., dove nasce la collaborazione con Giulia Blasi) ci portano a fare un viaggio di grande intensità tra momenti spiccatamente comici e riflessioni pungenti sul senso dello stare al mondo e sull’accettazione di sé.

Titolo BRUTTA – Storia di un corpo come tanti

Autrice GIULIA BLASI

Adattamento teatrale a cura di CRISTIANA VACCARO

Regia FRANCESCO ZECCA

Aiuto regia Veronica Buccolieri

Musiche originali Stefano Switala

Disegno luci Rocco Giordano

Produzione Do7 Factory

Durata 60 min