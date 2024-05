Buddy al Parco: mercatini e laboratori per bambini e ragazzi

Una quarantina gli espositori di artigianato locale che parteciperanno al primo Buddy al Parco del 2024, a cui si vanno ad aggiungere i laboratori per bambini e ragazzi, la lettura dei tarocchi e lo Swap party. Si parte il 12 maggio al Parco Moretti (UD), dalle 10.00 alle 17.00.

Appuntamento ormai consolidato quello dei Buddy al Parco, che nel 2024 non solo si terranno al Parco Moretti ma verranno proposti anche in due date al Parco Brun di viale Vat.

Numerose le richieste di partecipazione, tanto che l’associazione SpiceLapis ha ampliato il numero di espositori che vi possono partecipare e domenica 12 maggio saranno una quarantina le bancarelle di artigianato che potrete trovare al Parco Moretti.

Una partecipazione importante, che si può notare anche dal numero di laboratori proposti durante la giornata, ben sei per questa data.

Con l’apertura dell’evento alle 10.00 infatti, inizierà anche il workshop “CREA IL TUO BRACCIALE CON NINI LOVE CROCHET”. per esplorare il mondo creativo delle fettucce e dell’uncinetto e creare bellissimi braccialetti personalizzati insieme a Lisa.

Sempre alla stessa ora si terrà “CREA IL TUO QUADRETTO CON LA PITTURA MAGICA”, dai 2 anni in su. I bambini coloreranno insieme a Stefysbookshop con la pittura magica, un quadretto da appendere.

Alle 11:00 “SCOPRI IL MONDO DEL MIELE CON L’APICOLTORE”, Marco ci condurrà in un viaggio affascinante nel mondo delle api, grazie all’Azienda Agricola Apicoltura Cedarmas. Laboratorio aperto a tutti, gratuito per i bambini sotto i 10 anni, prenotazione obbligatoria: t. 349 164 6711.

Allo stesso orario “PICCOLI GIARDINIERI CON IL MAGICO MONDO DI VIRGINIA”, dai 4 ai 10 anni. Dopo la lettura di una storia a tema, i bambini scopriranno alcune curiosità su fiori e piante e decoreranno con il vaso in terracotta in cui trapiantarle. Ciascuno porterà a casa quanto realizzato. Solo su prenotazione tramite il link: https://forms.gle/eoKPgNwvLexSHnck7

Si proseguirà con “BAMBOLE AMIGURUMI CON IL LABORATORIO DI PEZZA”, dalle 11 alle 13, dai 10 anni in su, prenotazione obbligatoria, Maria Pezza: t. 340 242 0560, [email protected].

Nel pomeriggio alle 14.30 “FACCIAMO ALL’UNCINETTO? CON GRAZIELLA, dai 12 anni in su, per impare insieme i punti base del lavoro all’uncinetto. Per prenotazioni chiamare al 320 467 6793.

Tutto il giorno sarà possibile interrogare le stelle e scoprire cosa riserva il futuro, grazie alla partecipazione di ROBE STELLARI, che proporrà la lettura del tema natale, transiti astrologici e oroscopo personale.

Tornerà anche lo SWAP PARTY dalle 15.00 alle 17.00 grazie all’ormai consolidata collaborazione con la Compagnia del Baratto Swap FVG: portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento, bigiotteria, giochi e libri. La partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro. Per informazioni: [email protected]

L’appuntamento è dunque per domenica 12 maggio 2024 al Parco Moretti di Udine, dalle 10.00 alle 17.00, con il primo appuntamento di questa edizione per Buddy al Parco.

I Buddy al Parco sono eventi organizzati da SpiceLapis e Call me Buddy, con il patrocinio del Comune di Udine e con la collaborazione del Family Beer Park e Giangio Garden, con il supporto di Stampa in centro & Tutto Stampa e Cosafareaudine.

Per informazioni Facebook e Instagram: @callmebuddy.it