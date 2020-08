Calici di Stelle Aquileia dal 7 al 9 agosto 2020

Grande riscontro da parte delle cantine per l’evento Calici di Stelle 2020 ad Aquileia (UD), promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e realizzato dal Comune di Aquileia, che si terrà nel weekend dal 7 al 9 agosto 2020: 26 aziende in totale, 12 del consorzio DOC Friuli Aquileia e 14 della DOC Friuli. Le serate di venerdì 7 e sabato 8 si svolgeranno in piazza Capitolo e Patriarcato, al cospetto della Basilica. Dalle 18.30 si potrà accedere al percorso di degustazione appositamente studiato per rispettare il desiderio di assaporare la bellezza del luogo, dei prodotti e dei vini locali, e le necessità di un corretto distanziamento. Domenica 9 l’evento si sposterà nelle cantine aderenti che apriranno le porte ai partecipanti per visite e assaggi guidati. Fino all’ultimo l’organizzazione dell’evento è stata messa in forse a causa delle numerose restrizioni volute dalle direttive in tema di tutela della salute, ma ora il Sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, che ha fortemente voluto che la manifestazione mantenesse la sua continuità, ha dato il via alle prenotazioni (d’obbligo online). Tre le novità: le 2 masterclass tenute dal wineblogger Francesco Saverio Russo, l’intrattenimento musicale Post-Rock e le visite guidate by night al Museo Archeologico Nazionale.

“Un evento che racchiude l’offerta culturale e turistica del nostro territorio a 360 gradi, un evento che abbiamo ripensato dopo i gravi accadimenti della pandemia. Un evento che ha creato nuove opportunità e rispecchia il nostro spirito resiliente.” Queste le parole del Sindaco Zorino che descrivono la ferma volontà di portare in piazza ad Aquileia anche nel 2020 Calici di Stelle. Il Comune di Aquileia ha preparato in tempi brevissimi tre giorni di immersione totale nelle peculiarità enoiche del Friuli Venezia Giulia. Le serate di venerdì e sabato riprendono il format di base dell’evento: in piazza Capitolo sarà allestito un percorso che darà la possibilità ai partecipanti di degustare i vini delle 26 cantine friulane che porteranno in assaggio ciascuna 2 vini. L’itinerario è stato pensato per essere rilassato e di condivisione, con aree in cui soffermarsi tra un calice e l’altro, nel totale rispetto delle norme anti-Covid-19. Una volta arrivati alla fine del tour, all’altezza della porta della Basilica, si passerà in piazza Patriarcato e ai partecipanti verrà consegnato un assaggio di prodotti tipici (compreso nella quota assieme al calice con sacca) servito dagli studenti diplomati all’I.S.I.S. Bonaldo Stringher. Il prato sarà allestito per un picnic sotto le stelle allietato dalle note di “Road to Concretion”, uno spettacolo di luci e suoni post-rock, genere musicale alternativo e di tendenza. Sono 4 i gruppi che performeranno nelle 2 serate: venerdì gli EUF di Milano e gli ungheresi Törsz, sabato gli Zugabe di Verona e i triestini Quiet is the new Loud. Calici di Stelle è quindi l’occasione per vivere un’anteprima del Concretion Post-Rock Festival che si terrà ad Aquileia a luglio 2021.

Per dare ulteriore valenza dell’evento, sono state organizzate 2 masterclass di degustazione con il noto wineblogger Francesco Saverio Russo (@italianwinelover). Russo, che ha già iniziato un percorso di approfondimento con le cantine di Aquileia, è conosciuto per la sua passione per il vino, per comunicare la storia che ogni bottiglia può raccontare e la stretta relazione con il territorio che essa rappresenta. Interpreterà davanti ad un pubblico di 30 persone per ogni sessione (entrata gratuita su prenotazione) 8 esempi di Friulano (DOC Friuli) e 8 di Refosco dal peduncolo rosso (DOC Friuli Aquileia). Appuntamento nella sala principale dell’hotel Patriarchi sabato sera alle 19 e alle 21.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al weekend successivo (14-16/08). Le masterclass non subiranno variazioni di data.

Calici di Stelle è anche promozione delle meraviglie archeologiche di Aquileia: in collaborazione con Fondazione Radio Magica Onlus, nelle date dell’evento verrà proposto il progetto “In diretta con la storia”, visite serali teatralizzate alla scoperta del Foro, del Decumano e del Sepolcreto con guide per un vero e proprio viaggio nel tempo (per maggiori info: [email protected]). Il Museo Archeologico Nazionale è aperto dalle 20 alle 23 con tour guidati (ultimo ingresso ore 22).

Calici di Stelle è un evento promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino che coinvolge un numero cospicuo di città in tutta Italia. Ogni anno nel periodo dal 2 al 16 agosto vengono proposte nelle città aderenti momenti di degustazione di vini e di presentazione di prodotti e tradizioni locali. Calici di Stelle Aquileia 2020 è realizzato dal Comune di Aquileia grazie al sostegno e alla collaborazione di: Fondazione Aquileia, Fondazione So.Co.B.A., Associazione Imprenditori di Aquileia, I.S.I.S. Bonaldo Stringher, Consorzio DOC Friuli Aquileia, Consorzio DOC Friuli, PromoTurismo FVG, Regione Friuli Venezia Giulia, Goccia di Carnia, Cassa Rurale FVG, Fondazione Radio Magica Onlus.



Info: Comune di Aquileia – P.zza Garibaldi, 7 – 33051 – Aquileia (UD) – 0431916911

Prenotazioni per l’accesso alle serate del 7 e 8 agosto: https://oooh.events/evento/calici-di-stelle-aquileia-2020-biglietti/. Info al 389 2858620 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) – [email protected]

Ingresso: € 25,00 (calice, sacca porta calice + sacca assaggi) valido per entrambe le serate, acquistabile online. Biglietto per due € 40,00 (valido per 2 persone, acquistabile solo sul posto).

Masterclass di Francesco Saverio Russo (sabato 8 agosto ore 19 e 21, Hotel Patriarchi Via Giulia Augusta, 12, Aquileia, ingresso gratuito con prenotazione, max 30 posti a sessione).

Prenotazioni masterclass: 389 2858620 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) – [email protected]