Campionato Italiano Trial di domenica 2 aprile a Tolmezzo

Dominio di Grattarola nel Campionato Italiano Trial a Tolmezzo

Spettacolare gara con funamboli del motociclismo, al round di apertura del Campionato Italiano di Trial, andato in scena domenica 2 aprile a Tolmezzo. I 90 piloti in gara, hanno battagliato per l’intera giornata tra gli impegnativi ostacoli naturali delle dodici zone di gara, affrontate per due volte, perfettamente preparate dai ragazzi del Motoclub Carnico. Dominio assoluto nella classe regina la TR1 di Matteo Grattarola, il pilota della Valsassina in sella alla spagnola Vertigo, chiude la gara con solamente una penalità, forte dei suoi tredici titoli tricolori conquistati in carriera, e la vittoria nel 2022 di una gara di campionato del mondo che mancava ai colori azzurri dal 1994. Seconda piazza in TR1 per il lecchese Luca Petrella su Gas Gas con 20 penalità, completa il podio Gianluca Tournour sulla Sherco, al terzo posto con 27 penalità totali. In classe TR2 graduatoria conquistata da Gabriele Saleri su Beta, che completa la sua gara con 10 penalità. Settima posizione per Giacomo Brunisso su Beta, il pilota di Pagnacco del Motoclub Gaerne, dopo un primo giro con alcune sbavature, ha rimontato diverse posizioni dimostrando che il podio non è lontano. Buona esperienza per il pilota di casa Gabriele Agostinis, dopo l’esordio il TR2 nella passata stagione, continua ad aumentare la confidenza con la nuova categoria. A raccogliere gli applaudi del tifo di casa, anche i fratelli Adam e Luca Craighero del Moto Club Carnico. Nelle altre classi Alessandro Amè conquista la TR3 125, Daniele Tosini trionfa in TR3, vittoria in TR3 Open di Emanuele Gilardini, mentre Gabriele Pardini termina davanti a tutti in classe TR4. Tra le donne non c’è storia, con Andrea Sofia Rabino che vince nettamente la categoria Femminile A. La cittadina carnica ha ospitato anche la prima tappa stagionale del Campionato Italiano di Minitrial, con quaranta giovanissimi piloti a battagliare tra le varie categorie. Una bella giornata di sole, ha favorito l’affluenza di un numeroso pubblico, che ha assistito ad una spettacolare gara nelle 12 zone allestite a ridosso del centro cittadino, facilmente accessibili. Grande soddisfazione dei ragazzi del Motoclub Carnico del presidente Emanuele Prisco, per i tanti complimenti ricevuti da parte di appassionati, piloti e addetti ai lavori per la gara organizzata. Ed ora Trial delle Nazioni 2025, il mondiale a squadre, obiettivo dichiarato dal coordinatore della manifestazione Valter Marcon.