Enrico Sarcinelli, appoggiato dalle liste Alleanza civica Spilimbergo, Moderati per Spilimbergo Forza

Spilimbergo, Lega Salvini – Spilimbergo con Fedriga presidente e Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Sarcinelli sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Spilimbergo con 3.794 voti, pari al 69,9 per cento delle schede valide.

Lo sfidante Leonardo Soresi, sostenuto dalle liste Partito Democratico e Spilimbergo in cammino, ha ottenuto 1.634 voti, pari al 30,1 per cento.