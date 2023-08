Carl Brave: le foto del concerto a San Vito al Tagliamento

Carl Brave, cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify, artista capace di rivoluzionare il pop italiano, si è esibito ieri sera all’interno della rassegna “Stelle d’Estate” a San Vito al Tagliamento. Quella in provincia di Pordenone è stata la sola data in Friuli Venezia Giuli del tour estivo dell’artista. Tante sono state le canzoni tratte dal nuovo album, ma non sono mancati i successi del passato. Chapeau, 10, Posso, Rimpianti, Tarocchi, Shangai, Lieto fine, Makumba, sono solo alcune delle canzoni che Carl Brave ha fato ascoltare ieri sera a San Vito al Tagliamento.

Ad impreziosire la serata l’opening act di Sebaa (Sebastiano Durì), artista friulano classe 2000 che ha mischiato sonorità rap, soul e rnb.

FOTO: Giandomenico Ricci