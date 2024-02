Carnevale a Gorizia domenica 4 febbraio 2024

Il Carnevale 2024 sarà all’insegna della tradizione e del divertimento per Gorizia: si comincerà domenica 4 febbraio con la grande sfilata, a cui parteciperanno 10 carri e 12 gruppi mascherati provenienti da tutta la regione e dalla Slovenia. Lunedì 12 largo alle mascherine, mentre mercoledì 14 ci sarà l’atteso Funerale di Re Carnevale, con tante sorprese e la partecipazione dei mini cestisti della Dinamo e della società Mladi di Nova Gorica.

I carri attesi alla sfilata di domenica 4 sono: Vajont, Opicina, Prepotto, Duino Aurisina San Pelagio, San Floriano del Collio, Doberdò del Lago, Grions del Torre, Duino Aurisina Medeazza, Sant’Andrea e Savogna d’Isonzo. I gruppi sono: Gorizia, Opatje Selo, Monfalcone, Cerovlje, Gabria, Santa Croce, Colloredo di Prato, Marcottini, Romans d’Isonzo, San Mauro, Trebiciano, Turriaco e Livio&Laura.

Il programma della 34esima edizione del Carnevale goriziano, promosso dal Comune tramite la Pro Loco di Gorizia, è stato presentato dal sindaco, Rodolfo Ziberna, e dall’assessore agli Eventi, Luca Cagliari. I dettagli sono stati forniti dal presidente della Pro Loco, Giorgio Lorenzoni, e da Elisa Coppola di Stile goriziano, associazione quest’ultima che “interpreterà” il Funerale di Re Carnevale.

Di seguito il programma del Carnevale:

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

Alle 14: Inizio Sfilata di Carnevale con il Complesso Bandistico “Tita Michelas” di Fiumicello

Percorso: via Oberdan – via Roma – via De Gasperi – piazza del Municipio – via Sauro – viale XXIV Maggio – corso Italia – corso Verdi

Partecipano 10 carri e 12 gruppi mascherati.

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2024

Alle 14.30 Raduno dei bambini partecipanti in via Garibaldi (davanti Teatro Verdi)

Alle 15 Sfilata Carnevale dei bambini

Percorso: corso Verdi – via Oberdan – con arrivo in piazza Vittoria

“Fritole” per i bambini in maschera

Concorso mascherato, giochi e bolle di sapone

Alle 17.30 Proiezione film “Il fantasma di Canterville” a cura di Kinemax

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

Alle 16 Funerale di Re Carnevale con note musicali, raduno in Piazza Municipio, relazione annuale del Notaio con accompagnamento musicale del gruppo stajare Furlans a Manete

Alle 16.20 Partenza Corteo Funebre, percorso: via Barzellini, via Cappuccini, via Baiamonti, via Parcar, piazza San Rocco

Alle 16.45 Cremazione di Re Carnevale nell’area “Sagra di San Rocco” / Stadio Baiamonti per testamento e cremazione,

“Rebechin” a cura del Centro per le tradizioni popolari di Borgo San Rocco

Alle 17.30 partenza Corteo Funebre da San Rocco, percorso: via Lantieri – piazza Sant’Antonio – piazza Cavour – via Mazzini – piazza del Municipio – via Garibaldi – corso Verdi – via Oberdan – piazza della Vittoria (tappa finale e ultimo saluto al Re Carnevale)