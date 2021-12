CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 02/12/21

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Brevemente in sala.

CARO EVAN HANSEN (Dear Evan Hansen)

di Stephen Chbosky

La stagione cinematografica post-pandemia e’ sicuramente all’insegna del musical, sia sul grande schermo che nel circuito streaming. Dopo Sognando a New York, Tutti Parlano di Jaimie (su Prime Video) , Tick Tick … Boom! (ora su Netflix) e in attesa del West Side Story di Spielberg in uscita a Natale, arriva nelle sale la trasposizione per il grande schermo del musical di successo Dear Evan Hansen. Il protagonista e’ Ben Platt, reduce dai palcoscenici di Broadway, che veste i panni di Evan Hansen, un giovane studente afflitto da gravi crisi d’ansia. Coinvolto per caso nel suicidio di un suo compagno di scuola, dovra’ affrontare le conseguenze delle proprie bugie e confrontarsi con la realta’. Il regista e’ lo stesso di Noi siamo infinito, film che ho molto amato, con cui questa pellicola condivide alcune tematiche come l’adolescenza problematica, il suicidio e le ansie giovanili. A completare il cast, oltre a Julianne Moore nei panni della madre di Evan, c’e’ la giovane e brava attrice Kaitlyn Dever, vista ed apprezzata di recente nella serie crime Unbelievable, su Netflix. Film della settimana senza se e senza ma.

ATTESA KUSA 70%

CRY MACHO – RITORNO A CASA (Cry Macho)

di Clint Eastwood

Clint Eastwood torna nei territori a lui piu’ cari, ovvero quelli del western, in questa storia crepuscolare in cui un ex-star del rodeo accetta di andare in Messico a recuperare il figlio di un suo ex-capo. Malgrado i ripetuti annunci di ritiro dalle scene, torna ancora un volta il vecchio Clint davanti e dietro alla macchina da presa. Ma non chiedetemi di esser troppo entusiasta.

ATTESA KUSA 30%