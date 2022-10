CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 19/10/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

Dal 20/10

BLACK ADAM

di Jaume Collet-Serra



Il debutto di Dwayne “The Rock” Johnson nel mondo del DCEU nei panni di un antieroe dell’antico Egitto risvegliato ai giorni nostri da un archeologo, potrebbe anche esser motivo d’interesse, se non fosse che a me del DCEU proprio non interessa nulla.

ATTESA KUSA 0%

Nonostante il progetto traballante di Warner e DC di creare un universo cinematografico per Superman e soci stia letteralmente andando a pezzi, vuoi per film pessimi e comportamenti più che discutibili di alcuni attori coinvolti, alcuni prodotti continuano a vedere la luce dando un segnale, non si capisce quanto incoraggiante, sulla futura presenza al cinema dei personaggi della Distinta Concorrenza. Ed in tutto questo ci interessa di Black Adam? Anche no.

ATTESA WELTALL 30%

DAL 27/10

AMSTERDAM

di David O. Russell



Il nuovo film del regista di American Hustle, Il Lato Positivo e The Fighter e’ per me sicuramente il film della settimana a mani basse, non fosse altro per il ricchissimo cast composto da Christian Bale, Margot Robbie, l’ormai onnipresente Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers e la “mascotte” Robert De Niro.

ATTESA KUSA 80%

Negli ultimi vent’anni non credo sia esistito regista più sopravvalutato di David O. Russel eppure le sue pellicole riscuotono sempre un certo successo e sono trainate da cast sempre ricchissimi. Non fa eccezione questo Amsterdam di cui mi interessa relativamente poco.

ATTESA WELTALL 50%

FALL

di Scott Mann



Film di sopravvivenza “vertiginoso” per l’ambientazione, tutta su una torre alta 700 metri, con le due protagoniste intrappolate in cima che cercano, appunto, di uscire da una situazione estrema. Pellicola che potrebbe essere interessante, soprattutto dal profilo tecnico, anche se non sono un grande appassionato dei film estremi o di sopravvivenza

ATTESA KUSA 50%

I “survival” sono film che hanno sempre un certo appeal, vuoi perchè giocano su di una situazione limite dalla quale i protagonisti devono tirarsi fuori tenendo lo spettatore sulla punta della sedia per tutta la visione. Fall sembra rientrare pienamente in questa categoria anche se ci viene venduto con un trailer orribile.

ATTESA WELTALL 45%

IO SONO L’ABISSO

di Donato Carrisi



Dopo L’uomo del Labirinto, Carrisi porta sullo schermo un altro suo romanzo, ambientato sulle sponde del lago di Como, dove tre personaggi senza nome, noti solo per il soprannome, incrociano i loro destini. Interessante per la fonte letteraria.

ATTESA KUSA 60%

Concordo con il mio collega ed è sempre bello vedere film di genere made in Italy fare capolino ogni tanto nelle nostre sale.

ATTESA WELTALL 60%

LA STRANEZZA

di Roberto Andò



Mentre sta creando quello che diventera’ il suo capolavoro teatrale, Luigi Pirandello al suo ritorno in Sicilia si imbatte due teatranti amatoriali, di professione becchini. Il loro incontro sara’ fonte d’ispirazione per la creazione di Sei personaggi in cerca d’Autore. Con Toni Servillo nei panni del commediografo e scrittore siciliano, premio Nobel per la letteratura nel 1934, e Ficarra e Picone nella parte dei due becchini, la pellicola di Ando’ e’ un omaggio virato in commedia ad una figura fondamentale per la cultura italiana. A mio avviso buona alternativa al film di Russell.

ATTESA KUSA 70%