Cinema in Festa dal 17 al 21 settembre 2023

Dopo un’estate da record nei cinema italiani, continuano le promozioni con l’appuntamento di CINEMA IN FESTA. Il Visionario fa parte de delle sale che aderiscono all’iniziativa promossa da Anica e Anec con la Fondazione David di Donatello e la collaborazione del Ministero della Cultura. L’obiettivo? Continuare il trend estivo che ha portato il grande pubblico nelle sale italiane, esaltando l’esperienza cinematografica e trasformando l’estate in una vera e propria festa del cinema! Da domenica 17 a giovedì 21 settembre il biglietto costerà soltanto €3,50 e darà accesso a tutti i film in programmazione (ad esclusione degli eventi speciali)!

Cosa offre quindi il menù di questi giorni di fine estate? Assassinio a Venezia, adattamento firmato da Kenneth Branagh del racconto Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie. Poirot, ormai in pensione, partecipa suo malgrado ad una seduta spiritica dove ci scappa il morto. Premio speciale della giuria di Orizzonti a Venezia 80 per un’opera interessante, Una sterminata domenica di Alain Parroni, un triangolo amoroso adolescenziale tra la provincia e il centro di Roma. La Normandia è lo scenario di Il mio amico Tempesta, una fiaba dai risvolti drammatici che vede la giovane Zoè addestrare la puledra Tempesta. Spaventata da un temporale, Tempesta ferisce gravemente la ragazza paralizzandole le gambe. Dopo un primo momento di disperazione tenterà l’impossibile pur di perseguire il suo sogno. Titina di Kajsa Næss è il racconto, in un’emozionante animazione vecchio stile, dell’impresa di Umberto Nobile al Polo Nord, ad altezza del miglior amico dell’uomo. Continueranno inoltre la loro permanenza in sala il magniloquente Oppenheimer e il pluripremiato Io Capitano di Matteo Garrone

Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.