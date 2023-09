Equipaggio friulano all’Eco Rally Mondiale Mahle

L’azienda tedesca MAHLE è una delle più grandi società di sviluppo dell’industria automobilistica, che sta gradualmente passando alla trazione elettrica.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui progressi delle auto elettriche fanno parte anche le gare di Rally regolarità, ed una di queste gare si è svolta anche quest’anno a Nova Gorica nell’ambito della Coppa del Mondo FIA ufficiale.

I partecipanti sono giunti a Nova Gorica da 10 paesi diversi, facendo così notare l’interesse per questo tipo di competizioni ecologiche. L’organizzazione di un evento del genere è simile a un rally classico, tranne per il fatto che qui la precisione ed il tempismo sono più importanti della velocità. Pertanto, non viene rilevata la velocità, ma l’accuratezza della regolarità.

Ad ogni punto di misurazione, l’equipaggio dell’auto elettrica deve raggiungere il tempo più ideale possibile, che viene calcolato su velocità medie predeterminate.

Ciascuna delle “prove speciali” aveva velocità medie ideali preparate per le diverse sezioni.

La lunghezza di tutti i test di precisione (così vengono definite le prove speciali nella regolarità) è stata di 258 chilometri, ovvero il 56% dell’intero rally, comprese le fasi di trasferimento.

Anche quest’anno la partenza del rally è avvenuta a Nova Gorica, da lì la carovana si è diretta prima in Italia e poi è tornata in Slovenia passando per Neblo, attraverso Morski fino a Tolmin e Kobarid, poi verso Livko, Ro?inj, Grgarje e si concludeva il primo giorno a Nova Gorica.

Nel secondo giorno di gara gli equipaggi si sono recati a Mirno, Dutovlje, Šepulje, Ka?i?e, Predloga, Gra?iš?e, Vanganel e hanno fatto una delle ultime fermate a Capodistria. Da lì sono tornati a Nova Gorica passando per Ocizlo, Kozine, Senože? e Branik.

Nei risultati finali vengono sommati i punti ottenuti dagli equipaggi per la classificazione in base alla precisione e al consumo, misurati dal punto di vista del consumo ufficiale di un singolo veicolo secondo lo standard di misurazione WLTP.