L’Ecotour Carnia 4×4 è nato con lo scopo di aiutare le persone con difficoltà nella mobilità, a raggiungere località che normalmente sarebbero loro interdette. Ecco quindi che a bordo di un comodissimo Nissan Qashqai e-power, si aprono mille possibilità, di visita agli alpeggi, ai rifugi montani e lungo i sentieri altrimenti irraggiungibili.

Il Servizio Ecotour Carnia 4×4 è nato nel 2009 e nel corso degli anni ha avuto vari marchi e veicoli 4×4 come partner. In queste ultime tre stagioni la collaborazione con Nissan è stata molto positiva: X Trail, Navara e Qashqai sono stati i veicoli che abbiamo utilizzato e che ci hanno permesso una mobilità incredibile.

Infatti è semplicissimo far accomodare a bordo dei veicoli i passeggeri e sistemare eventuali sedie a rotelle, o deambulatori e attrezzature sul cassone del Navara ad esempio . A bordo del Qashqai, poi tutti i passeggeri si sono sentiti a proprio agio e moltissimi hanno espresso meraviglia nel vedere come e cosa può fare questo veicolo.

I Percorsi di quest’anno sono stati quelli già presentati nelle edizioni scorse, con l’aggiunta di una novità, che ha portato alcuni turisti attraverso il Passo Rest sino nella zona del Pordenonese a Tramonti, nelle Dolomiti Friulane, patrimonio Unesco. Ma andiamo con ordine e sintetizziamo alcuni dati:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: estate 2023

GITE EFFETTUATE: 39

PASSEGGERI TOTALI ACCOMPAGNATI : 137

PAESI DI PROVENIENZA DEI TURISTI: Italia, Argentina, Olanda, Slovenia, Svizzera

ITINERARI:

VERZEGNIS MEZZA GIORNATA:

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta Caffè a Chiaulis, visita del Lago, percorso fino a Bresaldon e discesa a Cjampaman; pranzo a Villa di Verzegnis

VERZEGNIS GIORNATA INTERA:

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta caffè a Tolmezzo, viita Lago di Verzegnis, salita a Bressaldon, salita a Cava di Lavoreit Ros, passaggio lungo la strada della gara in salita Verzegnis Sella Chianzutan, pranzo a Villa di Verzegnis o a Chialuis, percorso di Cjampaman e rientro al punto di partenza.

VERZEGNIS- VILLA SANTINA GIORNATA INTERA:

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta caffè a Tolmezzo, viita Lago di Verzegnis, salita a Bressaldon, salita a Cava di Lavoreit Ros, rientro su asfalto e su sterrato a Madonna del Ponte, fuoristrada tra i boschi di alte conifere, pranzo al Laghetto di Villa Santina, visita al Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, con assaggio prodotti tipici. Rientro al punto di ritrovo

SAURIS E MALGHE GIORNATA INTERA

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta caffè ad Ampezzo, arrivo a Sauris ed inizio itinerario tra le malghe. Ogni malga è fonte di assaggi di prodotti caseari appena preparati

MONTE FESTA MEZZA GIORNATA

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta caffè a Cavazzo Carnico, via verso Interneppo e poi su lungo la pista montana con uno dei paesaggi più impressionanti sul Lago dei Tre Comuni, fino a raggiungere la cima dove ancora oggi ci sono le rovine delle costruzioni militare realizzate durante la prima guerra mondiale.

Rientro al punto di ritrovo e pranzo a Cavazzo Carnico se desiderato.

ITINERARIO NUOVO CON TRAMONTI GIORNATA INTERA

Partenza da Tolmezzo o da Casello Autostradale di Udine Nord o di Carnia, sosta caffè a Villa Santina, sosta golosità al caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, guida lungo la strada di Caprizi verso il Passo Rest e poi Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra con i tre laghi e le dighe. Pranzo a Tramonti od a Maniago ( patria della coltelleria)

Le gite sono state tutte molto belle ed interessanti, sia per le persone che sono venute per la prima volta, sia per coloro che consideriamo oramai degli “affezionati” poiché da diversi anni partecipano con regolarità e così facendo stimolano il Fuoristrada Club Tolmezzo a credere in questa iniziativa ed a migliorarla di stagione in stagione, con nuovi percorsi e tante curiosità.

Un’altra nota che a livello tecnico ci sembra particolarmente significativa, per l’edizione 2023 è il parco consumo di carburante che Nissan Qashqai ci ha regalato grazie alla tecnologia elettrica; infatti i km percorsi sono stati molti con una media di circa 90km per le gite da mezza giornata e 160 – 170 km per le gite a giornata intera, su tracciati diversi: off road, ma anche tratti autostradali, per i vari collegamenti, abbiamo calcolato un consumo medio che si attesta sul 8.3%

A servizio concluso per la stagione 2023 un ringraziamento particolare a Nissan Italia per il supporto al Fuoristrada Club Tolmezzo ed a questa iniziativa.