Il Sindaco di Udine incontra i Parroci di Udine

Il Sindaco Alberto Felice De Toni ha incontrato in Comune i sette parroci coordinatori del Vicariato Urbano di Udine, il delegato per la pastorale giovanile in città, il Cappellano delle Carceri e il vice direttore della Caritas diocesana, con il coordinamento del vicario udinese Monsignor Luciano Nobile. Erano presenti anche l’Assessore alle Politiche Abitative Andrea Zini e l’Assessore all’Equità Sociale Stefano Gasparin, oltre al consigliere comunale Carlo Giacomello. L’appuntamento è stato programmato per ascoltare le necessità della comunità pastorale e dei parroci che rappresentano una importante sentinella della qualità di vita dei cittadini e della coesione sociale in città. Fra i punti che sono stati sollevati durante l’incontro si trovano l’emergenza educativa, riguardante principalmente i giovani, per i quali c’è bisogno di maggiori capacità di coinvolgimento e formazione. Come per le nuove generazioni anche la solitudine degli anziani costituisce una situazione da seguire con attenzione nei quartieri da parte delle comunità. I parroci hanno poi voluto illustrare l’attività relativa all’assistenza e al sostegno di nuove e vecchie povertà, a partire dalle persone e dalle famiglie disagiate che spesso ricorrono all’aiuto dei prelati. Infine è stato trattato l’argomento dell’integrazione dei migranti e dell’accoglienza degli stranieri. Il Sindaco ha ringraziato i parroci per il lavoro vitale che svolgono quotidianamente e ha confermato la massima disponibilità dell’amministrazione a collaborare sulle tematiche di interesse comune con l’obiettivo di individuare strategie per dare risposte alle categorie più deboli delle comunità.