Dall’11 al 15 giugno al Visionario e al Centrale vai al cinema a soli €3,50

Il Visionario e il Cinema Centrale aderiscono a CINEMA IN FESTA, l’iniziativa promossa da Anica e Anec con la Fondazione David di Donatello e la collaborazione del Ministero della Cultura. L’obiettivo? Portare il grande pubblico nelle sale italiane, esaltando l’esperienza cinematografica e trasformando l’estate in una vera e propria festa del cinema! Da domenica 11 a giovedì 15 giugno il biglietto costerà soltanto €3,50 e darà accesso a tutti i film in programmazione (ad esclusione degli eventi speciali)!

Cosa offre quindi il menù di questi giorni di spensierata estate cinematografica? Direttamente da Cannes, dove ha avuto il plauso della critica internazionale, Rapito, il nuovo film del maestro Marco Bellocchio. Restando in Italia da un maestro a due interessanti esordienti: Davide Gentile che ci regala con Denti da squalo un racconto di formazione tra spirito fiabesco e approccio realista e Emilia Mazzacuarti resista di Billy, un coming of age al contrario e una ballata rock girata in Friuli. Ma soprattutto grande spazio alla fantasia, alla voglia di evasione intelligente con Spider-Man –Across the Spider-Verse, che dopo l’Oscar del primo capitolo, riporta in sala l’uomo ragno di Miles Morales in una nuova avventura nel Multiverso. E sempre con i paradossi temporali gioca Flash attesissimo cinecomic targate DC e Warner dedicato all’uomo più veloce del mondo. Nel cast Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck. Un tuffo nella storia con la S maiuscola con Prigione 77, ispirato a fatti realmente accaduti, un dramma carcerario spagnolo sincero e brutale. E poi ancora La sirenetta, Olga, Il sol dell’avvenire e Ritorno a Seul.