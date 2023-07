Cinquanta musicisti under 30 ambassador della cultura e del Friuli Venezia Giulia

OFF IN TOURNÉE: 12 CONCERTI IN GERMANIA, AUSTRIA E ITALIA

Cinquanta musicisti under 30 provenienti da tutta Italia sono i protagonisti della tournée internazionale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Un percorso lungo un mese che porterà la compagine ad esibirsi in 9 serate dello Young Opera festival nel Castello di Weikersheim in Germania nell’”Elisir d’amore” di G. Donizetti con la direzione del M° Fausto Nardi, ma anche in 4 grandi concerti sinfonici con la direzione del M° Ferdinando Sulla alla Tauber Philarmonie di Weikersheim, in Gemonaplatz a Velden am Wörther See (Austria), nella Parrocchia di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro e, gran finale della tournée, nella Chiesa di San Francesco a Udine.

È la prima volta che l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani apre le porte a musicisti da tutta Italia. Una scelta dettata dalla volontà di dare un duplice valore a questa tournée. Da un lato, l’opportunità di presentare l’eccellenza culturale giovanile del Friuli Venezia Giulia all’estero. Dall’altro l’occasione di far conoscere il territorio regionale e l’OFF come realtà completamente gestita da giovani a strumentisti che vengono da esperienze differenti e che visitano la Regione per la prima volta. La musica classica e l’orchestra sono, dunque, protagoniste non soltanto della tournée, ma di un prezioso percorso culturale di scambio, incontro e creazione di valore dal territorio e per il territorio.

In merito il governatore della Regione FVG Massimiliano Fedriga sottolinea che “il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso dei giovani che partecipano a questa splendida iniziativa, che coniuga cultura e promozione del territorio sia a livello nazionale sia all’estero. La nostra è una terra ricca di eccellenze, anche in campo artistico, e la tournée dell’OFF da un lato consente ad artisti provenienti da tutta Italia di scoprirle e dall’altro favorisce quelle interazioni, in particolare tra i giovani talenti, che sono la chiave per la crescita e lo sviluppo dell’industria culturale e creativa”. La tournée è sostenuta dunque dalla Regione Friuli Venezia Giulia con PromoturismoFVG, grazie al prezioso supporto dell’Assessore alle Finanze Barbara Zilli dell’Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Bini.

LA TOURNÉE – Entriamo nel vivo del programma del mese di tournée. Dopo tre giorni di campus e studio a Udine, l’Orchestra si trova ora a Weikersheim, cittadina tedesca nel Land del Baden-Württemberg nel cui castello, ogni due anni dal 1965, si svolge un importante festival operistico, il Young Opera Schloss Weikersheim. In questa edizione verrà rappresentato “L’elisir d’amore” di G. Donizetti con un cast internazionale, il coro del Conservatorium Maastricht e la direzione del M° Fausto Nardi. Nove le repliche in programma di fronte a una platea da tutto esaurito a partire dal debutto del 27 luglio e fino alla chiusura del 6 agosto. Particolar motivo d’orgoglio e di prestigio è il fatto che l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani sia la prima compagine italiana ad essere invitata al festival.

Italian Suite è il titolo del concerto sinfonico che l’Orchestra preparerà e presenterà in tournée, guidata dal M° Ferdinando Sulla. Una serata in cui la letteratura classica dedicata e ispirata all’Italia è assoluta protagonista grazie alle Ouverture di Rossini, alla Sinfonia n. 2 “Tarantina” di Rota e alla Sinfonia n. 4 “Italiana” di Mendelssohn. La produzione debutterà proprio in Germania, nella prestigiosa sala TauberPhilharmonie di Weikersheim il 6 agosto e sarà presentata l’8 agosto in Gemonaplatz a Velden am Wörthersee in Austria (Comune gemellato con Gemona del Friuli, sede istituzionale dell’OFF), il 9 agosto nella Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro per la rassegna Notti di mezza estate e, gran finale, il 10 agosto nella Chiesa di San Francesco a Udine, per il cartellone di UdinEstate.

Tanti i partner dell’OFF nell’organizzazione e realizzazione di questa importante tournée: il Ministero della Cultura e la Regione Friuli Venezia Giulia tramite Promoturismo in primis, la Fondazione Friuli, i Comuni di Udine, Gemona del Friuli e Lignano Sabbiadoro. Di grande pregio la collaborazione con Jeunesses Musicales Deutschland, divisione tedesca della principale associazione internazionale che si occupa di divulgazione musicale, organizzazione di eventi e di formazione per giovani strumentisti. Alle istituzioni si affiancano due partner privati, leader del proprio settore e sensibili al sostegno ai giovani e alla cultura: Hahn Kunststoffe GmbH, multinazionale tedesca specializzata nel riciclo di plastiche post consumo che sostiene l’attività dell’OFF in Germania, e beanTech, realtà udinese IT e main partner 2023 dell’orchestra.

OFF – L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani è stata fondata nel 2015 e, in pochi anni, è stata capace di coinvolgere oltre 250 strumentisti tra i 18 e i 35 anni di tutta Italia, offrendo opportunità di lavoro e crescita culturale sul territorio regionale in oltre 200 eventi. Un’attività a tutto tondo tra rassegne, festival e masterclass che è valsa alla compagine, diretta dal gemonese classe 1992 Alessio Venier, il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura e il supporto delle principali istituzioni della Regione.

Maggiori informazioni su www.filarmonicifriulani.com, contenuti e approfondimenti sulla tournée saranno pubblicati sui canali social dell’OFF: Facebook/filarmonici friulani e Instagram/filarmonicifriulani