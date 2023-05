Circolazione nella Zona Verde durante Adunata a Udine

Le limitazioni alla circolazione e la viabilità stradale nella zona VERDE da venerdì 12 domenica 14 maggio

ZONA VERDE delimitata in senso antiorario dalle seguenti vie/piazze: OSOPPO, DI TOPPO, DIACONO, MICESIO, VOLPE, CERNAZAI, XXVI LUGLIO, RIVIS, GRAZZANO, DELLA VIGNA, DI PERS, UNITA’ D’ITALIA, CICONI, DELLA REPUBBLICA, LEOPARDI, D’ANNUNZIO, XXIII MARZO, MANZINI, BERTALDIA, RONCHI, SCROSOPPI, TREPPO, TOMADINI, PRACCHIUSO, SANT’AGOSTINO, DIAZ, DELLA VITTORIA

• l’istituzione del “Divieto di transito” (fig. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S. per ogni categoria di veicoli

(compresi quelli al servizio delle persone invalide);

. l’istituzione del “Divieto di sosta temporaneo – Zona rimozione coatta 0-24” (fg. Il 74 Art. 120

Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.) per ogni categoria di veicoli (compresi quelli al servizio delle persone invalide), su ambo i lati della carreggiata.

Dalle limitazioni alla circolazione di cui sopra sono esclusi i mezzi: di pubblico soccorso, quelli militari, di Guardia Medica e di servizio infermieristico domiciliare individuabili dal logo aziendale. Per la raccolta RSU e pulizia bagni chimici, ed i veicoli dotati di pass regolarmente rilasciati, ai residenti/domiciliati per operazioni di carico-scarico beni elo persone di breve durata ovvero per raggiungere il parcheggio privato, ai genitori che portano/prelevano i bambini negli asili e nelle scuole di ogni ordine entro le 14.00 di venerdi, agli operatori economici su area pubblica nelle aree all’uopo destinate, ai veicoli delle aziende per servizi essenziali autorizzate, ai carri funebri, ai clienti delle strutture ricettive accreditati, a quanti necessitano di entrare per servizi urgenti ed indifferibili documentati.

• Verrà riservata la sosta senza oneri nei parcheggi in struttura di piazza 1° Maggio, piazza Venerio, via Crispi (Tribunale), agli abbonati nei parcheggi in struttura e nei parcheggi blu a raso, fino ad esaurimento posti, con conseguente chiusura al pubblico nelle seguenti modalità definite con SSM SpA:

i residenti che intendono sistemare i propri veicoli nei parcheggi in struttura devono recarsi presso SSM e richiedere specifico accreditamento; i veicoli dovranno essere ricoverati nei parcheggi in struttura entro le ore 8.00 di venerdi 12 maggio e recuperati lunedi 15 maggio a partire dalle ore 7.00; salvo casi urgenti, i veicoli rimarranno parcheggiati per tutto il periodo senza possibilità di utilizzo; i veicoli abbonati della Procura della Repubblica e del Tribunale hanno libero accesso secondo le necessità istituzionali;

Verrà consentito l’accesso ai mezzi di TPL, ai taxi ed al personale operante presso lo scalo ferroviario nelle rispettive sedi di lavoro provenendo da piazzale d’Annunzio e da viale Europa Unita:

Saranno poste in essere le dovute deviazioni per i veicoli provenienti dalle varie direzioni di marcia che non vadano ad interferire con le aree inibite al traffico, tranne che per gli operatori autorizzati ed individuati nei punti precedenti e successivi;

SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DEGLI INVALIDI – In via Girardini e via Asquini sarà istituita la sosta dei veicoli a servizio delle persone con impedita o limitata capacità motoria fornita di apposito contrassegno;

CARICO-SCARICO/RIFORNIMENTI – Venerdi 12 fino alle ore 12.00, sabato 13 e domenica 14 maggio dalle ore 03.00 alle ore 06.00: in zona verde verrà consentita la circolazione dei veicoli dei rifornitori delle varie attività commerciali e di somministrazione, in sede fissa e su area pubblica, per operazioni di carico/scarico, e, compatibilmente, anche per le attività alloccate nella zona rossa;