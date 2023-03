CIVI DESIGN MARKET: mostra mercato di artigianato il 2 aprile a Cividale

Civi Design Market, la mostra mercato del design il 2 aprile a Cividale del Friuli

Edizione da record per la dodicesima edizione: oltre 50 espositori da tutto il Triveneto, attività per bambini, mostre d’arte e molto altro.

Domenica 2 aprile, dalle 10 alle 18.30, in Corte Tenente L. Brosadola di Cividale del Friuli.

CIVIDALE DEL FRIULI – Il Civi Design Market compie 5 anni e si prepara, domenica 2 aprile, a festeggiare con un’edizione ricca di arte, artigianato e design negli spazi di Corte Tenente Brosadola e in parte di Largo Boiani, nel cuore della Città Ducale. Come di consueto, la mostra mercato organizzata dall’associazione Noi… dell’arte con il sostegno del Comune di Cividale del Friuli ospiterà oltre 50 espositori da tutto il Triveneto che presenteranno le loro creazioni fatte rigorosamente a mano. Ma il programma della lunga giornata primaverile – apertura dalle 10 alle 18.30 – si arricchisce di attività collaterali per tutti, a partire dal BIMBILAB dedicato a bambini e bambine a partire dai 6 anni: un laboratorio di intreccio gratuito su prenotazione, dalle 11 alle 12 oppure dalle 15 alle 16.

Abiti, accessori, quadri, bijoux, borse, oggetti di cartoleria, tessitura, ceramica, legno: questi sono solo alcuni dei settori nei quali i brand selezionati sono specializzati. Ogni creazione esposta è realizzata rigorosamente a mano ed è frutto dell’ingegno e delle capacità di artigiani e creativi che trovano, nella piccola corte pedonale cividalese, un palcoscenico d’eccezione.

La giornata sarà interamente dedicata all’arte e all’artigianato, con un occhio di riguardo ai progetti emergenti. Il collettivo minìsae, che si occupa di danza, movimento, scrittura e arti visive, presenterà un suo lavoro nella Galleria SpazioCorteQuattro.

Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra “Maschere come sindoni”, frottage pittorici dell’artista Enzo E. Mari curata dall’associazione Formae Mentis nella galleria Casa delle Arti.

L’intero evento è ad ingresso libero. Maggiori informazioni e l’elenco dei brand partecipanti su Facebook e Instagram di Civi Design Market. Per prenotare il posto per il BIMBILAB, chiamare il numero 347 1733342.