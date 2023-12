Codacons: informare e sensibilizzare sul gioco d’azzardo

l Codacons, nell’ambito del progetto All In – in gioco per la legalità, avvia l’info day itinerante per le 20 regioni italiane, che mira a informare e sensibilizzare i cittadini nell’ottica del contrasto al gioco d’azzardo patologico e ai fenomeni di sovraindebitamento e usura ad esso correlati.

ll gioco d’azzardo patologico (GAP) o Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) rappresenta una dipendenza in rapida crescita tra giovani e adulti, che danneggia non solo la qualità della vita di chi ne è affetto direttamente, influenzandone in primis le relazioni sociali, ma anche quella di chiunque entri in contatto con il giocatore patologico.

L’Istituto Superiore di Sanità stima che in Italia vi siano circa 18 milioni di giocatori (il 36,4% della popolazione), di cui il 4,1% viene considerato “a basso rischio”, il 2,8% a rischio moderato e il 3% viene considerato “problematico”.

I soggetti maggiormente a rischio sono le fasce economicamente più deboli della popolazione, soprattutto disoccupati e famiglie con problemi di indebitamento, ossia gli stessi soggetti maggiormente esposti al rischio usura.

Dall’analisi del contesto si ravvisa dunque la necessità di attuare azioni finalizzate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed al contrasto del gioco d’azzardo patologico, volte a stimolare un uso consapevole del denaro e a contrastare le pratiche di usura.

A tale scopo presso la sede CODACONS sarà possibile avere informazioni sul progetto e sulle caratteristiche del DGA per sensibilizzare e disincentivare la pratica, ma fornirà anche informazioni sui possibili percorsi di uscita e le forme di tutela delle vittime di usura, per contrastare la stigmatizzazione e favorire la richiesta di aiuto.