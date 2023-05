Come creare un angolo dedicato al vino: idee e consigli

Foto di Davey Gravy su Unsplash

Il vino è un elemento conviviale molto importante. In italia rappresenta un’eccellenza della nostra enogastronomia e, secondo gli ultimi dati, è una componente trainante dell’export. Secondo l’analisi di Coldiretti, infatti, nel 2022 il mercato del vino ha avuto un valore di 8 miliardi di euro nell’export.

Sulle tavole italiane il vino non manca mai, sempre più persone si appassionano alla cultura del vino e questo si riflette anche sulla scelta di soluzioni d’arredo dedicate.

Sempre più spesso, infatti, è presente un angolo del vino in casa, con elementi d’arredo eleganti e ricercati pensati proprio per ospitare le bottiglie in un ambiente dedicato. Ha un effetto scenografico importante e, alla presenza degli ospiti, scegliere una bottiglia di vino direttamente da una cantinetta o da un mobile creato ad hoc, è un gesto molto apprezzato

Ci sono varie soluzioni per allestire un angolo del vino, con diverse opportunità di personalizzazione.



Ecco le nostre idee e i consigli.

Angolo del vino in casa: gli ambienti

Il vino, per mantenere le peculiarità organolettiche, dev’essere conservato in un luogo fresco che consente di garantire una temperatura costante conun tasso di umidità tra il 75% e l’80%.

I luoghi della casa più indicati sono la zona living e la cucina, ma si consiglia di fare attenzione, a non collocare i mobili per la conservazione del vino in prossimità di fonti di calore o vicino alle finestre che sono esposte a maggiore irradiazione. Se gli ambienti sono troppo umidi si rischia, inoltre, di provocare l’insorgere di muffe che potrebbero intaccare il contenuto delle bottiglie.

Se la grandezza dell’abitazione lo consente, si può riservare al vino anche uno spazio preciso, ossia una piccola cantina, magari in un piano seminterrato. Può sempre tornare utile avere a disposizione dei complementi d’arredo in cui posizionare le bottiglie per accedervi in maniera più immediata.





Angolo del vino: la cantinetta

La soluzione più innovativa per la conservazione del vino negli ambienti domestici è la cantinetta che permette di controllare la temperatura e di avere in casa un complemento d’arredo che si abbina perfettamente allo stile della casa. Se si desidera progettare una cucina moderna con il camino ad angolo, la presenza di una cantinetta può contribuire ad esaltare la modernità dell’ambiente e nello stesso tempo dona un tocco rustico. Aziende specializzate nell’interior design come Bassetti Home Innovation, sapranno consigliare i modelli più adatti allo stile generale, conciliando estetica e funzionalità.

Angolo del vino: le tipologie di cantinetta



Una volta scelto l’ambiente e stabilito che l’elemento principe per la conservazione del vino è la cantinetta, ci si può dedicare alla scelta della tipologia più adatta allo stile della casa. Ce ne sono diverse, pensate per diversi tipi diversi di casa.



Ecco qualche esempio:

cantinetta in vetro: è pensata per abitazioni dallo stile contemporaneo, viene utilizzata anche come divisorio per gli ambienti, come la sala da pranzo e il living, perché è spaziosa e il vetro permette di ammirare la collezione di bottiglie. Solitamente è affiancata da un mobile su cui posizionare gli accessori per la degustazione, come il cavatappi, i calici e il decanter.

è pensata per abitazioni dallo stile contemporaneo, viene utilizzata anche come divisorio per gli ambienti, come la sala da pranzo e il living, perché è spaziosa e il vetro permette di ammirare la collezione di bottiglie. Solitamente è affiancata da un mobile su cui posizionare gli accessori per la degustazione, come il cavatappi, i calici e il decanter. l’angolo del vino può essere realizzato anche con delle cantinette a nicchia, da installare sulle pareti in cucina come elemento decorativo;

per le abitazioni ampie, è possibile ricavare un angolo dedicato alla degustazione con le bottiglie esposte sulle pareti, un tavolo su cui sedersi e un mobile con tutto il necessaire per degustare. Uno spazio dedicato agli eventi casalinghi a tema enologico.