Comune di Udine al lavoro sul nuovo piano del traffico

Il Comune di Udine ha stanziato 250 mila euro per il nuovo piano del traffico della città. Il precedente piano datato 2002/2004 non era mai stato completamente rifatto, fatto salvo per qualche aggiornamento del 2021, nonostante la necessità di revisione biennale.

Visti i profondi cambiamenti subiti dalla città negli ultimi 20 anni l’Amministrazione Comunale ha voluto dare priorità a un progetto completo per la disposizione di un nuovo piano che prenda in considerazioni le reali esigenze dei cittadini e delle cittadine udinesi. Il progetto includerà una revisione aggiornata della ZTL e si concentrerà oltretutto sulla ciclabilità della città.

”Vogliamo cambiare la città nel profondo agendo su quelle che, negli anni passati, sono state grandi criticità. – dichiara l’Assessore Ivano Marchiol – Un nuovo piano del traffico è necessario per ripensare correttamente la viabilità cittadina. Ci vorranno circa 2 anni perché il progetto veda la luce, nel frattempo andremo avanti con tutti i progetti che abbiamo già in mente per la nostra Udine.”

Altri 50 mila euro sono stati inoltre stanziati per l’introduzione del Mobility Manager, figura che serve a mappare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti dell’ente per ottimizzarli. Sulla base delle esigenze rilevate, può offrire un pacchetto di soluzioni che agevolino l’utilizzo del mezzo pubblico, della bicicletta o del car pooling, con effetti benefici complessivi per la città, l’ente e i dipendenti stessi.