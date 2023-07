Concerto mattutino nel verde a Campoformido con l’Ensemble Vocalia. Domenica 16 luglio

“Natura in…cantata”, questo il nome del progetto protagonista di un nuovo affascinante appuntamento del calendario della 25° edizione del festival di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Domenica 16 luglio, nel suggestivo scenario del Roccolo di Villa Primavera, immerso nel verde del Parco Comunale del Cormôr a Campoformido,sarà di scena l’Ensemble Vocalia che, dalle 8.00 del mattino, trasporterà il pubblico in un viaggio fra note, parole e natura con un programma che include opere di Hildegard von Bingen, Casulana, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Campana, Lassen, Bossi, Rachmaninov, Quartel, Delibes. L’Ensemble Vocalia è diretto da Francesca Paola Geretto, l’accompagnamento al pianoforte è di Paolo Furlan, le letture a cura di Monica Beltrame. Il concerto è a ingresso gratuito, in caso di pioggia l’evento di terrà alle 21.00 alla Chiesa di S. Martino Vescovo a Basaldella.

Evento collaterale sarà, alle ore 7.00, la passeggiata con guida immersi nel parco del Cormôr. La partenza sarà dal Mulino di Basaldella (via Zugliano 13) e l’arrivo, dopo circa 40 minuti, al Roccolo di Villa Primavera, luogo del concerto. Si invita il pubblico a portare quanto necessario per godere il concerto seduti sull’erba. Prenotazione consigliata per la passeggiata con guida scrivendo a [email protected].

L’Ensemble Vocalia, coro di voci femminili, ci presenta un concerto all’aria aperta, con tematiche che sottolineano il legame tra l’uomo e la Natura, sviluppato come un’esperienza musicale che guidi l’ascoltatore attraverso il concetto di Natura salvifica che Hildegard von Bingen già nel medioevo aveva espresso con grande forza e chiarezza. I brani, in lingua italiana, tedesca, francese, inglese e russa, saranno a cappella o avranno un accompagnamento al pianoforte; i testi verranno narrati al pubblico insieme a poesie e a brevi racconti interpretati da una lettrice.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi martedì 18 luglio a Palazzo De Grazia a Gorizia con il Ljubljana Saxophone Quartet e la soprano Sara Della Mora, concerto incluso nel ciclo di eventi transfrontalieri in avvicinamento a Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025.

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.