Aggiornamento allerta meteo FVG ore 23. 13 luglio

Dopo i temporali forti della notte e delle prime ore del mattino, nel corso della giornata l’ingresso in quota di correnti più fresche nord-occidentali, in contrasto con l’aria calda e umida presente al suolo, ha dato origine, specie nel pomeriggio allo sviluppo di temporali sulla zona montana e localmente poi in serata anche sulla pianura udinese orientale. I cumulati di pioggia registrati nelle ultime 12 ore sono stati in genere modesti, dell’ordine di 5-10 mm, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie dove hanno raggiunto i 30 mm e sulla pianura orientale dove localmente si sono registrati circa 20 mm. Dalle ore 21 circa ha iniziato a soffiare Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali con raffiche fino a 50 km/h a Trieste.

EVOLUZIONE

Con l’ingresso di correnti nord-orientali (Bora) nei bassi strati di intensità moderata e di masse d’aria

provenienti da nord-ovest, più secche anche in quota, la situazione va stabilizzandosi ulteriormente nelle

prossime ore. I residui rovesci e temporali andranno ulteriormente riducendosi fino a cessare

completamente durante la notte.

Fino alle prime ore di venerdì mattina continuerà a soffiare Bora moderata sulla costa e sulle zone

orientali, in esaurimento poi nel corso della mattinata. Il tempo rimarrà stabile per diversi giorni.

EFFETTI AL SUOLO

Dalla mattina di oggi si sono abbattuti a terra oltre 2500 fulmini nell’ondata di maltempo appena

trascorsa, ma il vero problema è stato il vento che ha raggiunto in molte località della pedemontana e

bassa pianura i 110 km/h, con picchi oltre i 130 km/h sul Gran Monte.

Nella pedemontana e nella zona collinare la caduta di numerosi alberi e ramaglie ha interessato in

particolare i comuni di Sequals, Majano, Forgaria, Treppo Grande, Osoppo, Gemona, San Daniele, Vito

d’Asio, Castelnovo del Friuli, Cassacco, Fanna, Bordano, Pinzano, Nimis, Clauzetto.

Relativamente alla viabilità, sono state riscontrate interruzioni lungo la SR552 nel comune di Sequals, la

SP1 e la SP22 nella località di Anduins e la SP63 di Pala Barzana.

Nella bassa pianura i comuni più colpiti sono stati Latisana, Pasiano di Pordenone, San Giorgio di Nogaro,

Chions, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Torviscosa, Carlino, Gradisca d’Isonzo, Precenicco, Terzo

d’Aquileia, Cervignano, Aiello, Porpetto, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Torviscosa, San Vito al Torre,

Castions di Strada.

La viabilità nella bassa pianura è stata interrotta in corrispondenza del ponte sull’A4 Torino-Trieste in

località Crauglio, non compromettendo la transitabilità dell’autostrada stessa, e di alcune strade

comunali di Latisana, Cervignano del Friuli e San Giorgio di Nogaro.

Inoltre, nella bassa pianura sono stati registrati anche danni a civili abitazioni, edifici artigianali e aziende

agricole, tra cui si evidenziano lo scoperchiamento di un condominio a Torviscosa, dove 40 persone sono

state evacuate dalla loro abitazioni, e lo scoperchiamento di un allevamento di bovini a Carlino, che ha

richiesto lo spostamento di 80 capi.

A seguito della caduta di diversi alberi sono stati riscontrati anche danni a cimiteri e alle loro pertinenze,

tra cui quelli di Crauglio e Perteole.

Numerosi sono stati i blackout che nelle prime ore della mattina hanno portato alla disalimentazione di

16000 utenze elettriche tra le province di Pordenone e Udine; la situazione in queste ore si sta

normalizzando e alle ore 23 risultano in provincia di Pordenone 1487 utenze disalimentate concentrate

nei comuni di Vito d’Asio, Tramonti Di Sotto, Tramonti di Sopra e Clauzetto e in provincia di Udine 791

utenze nei comuni di Tarcento, Ragogna, Pocenia, Muzzana, Magnano.

Nella zona montana si segnala, inoltre, l’interruzione della strada che collega Uccea a Sella Carnizza.