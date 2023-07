Fiorella Mannoia con Danilo Rea ad Aquileia. Venerdì 14 luglio

Tutto pronto per i due nuovi importanti appuntamenti con la grande musica d’autore nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di Aquileia. L’affascinante cornice di Piazza Capitolo accoglierà in concerto domani, venerdì 14 luglio, la signora della musica italiana Fiorella Mannoia assieme al pianista Danilo Rea. Domenica 16 luglio sarà invece la volta delle leggende del progressive rock italiano e internazionale PFM – Premiata Forneria Marconi. I biglietti per questi due concerti, organizzati da Assoeventi e Zenit srl, in collaborazione con Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie le sere degli spettacoli dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerti previsto alle 21.30. Info, prezzi e rivendite autorizzate su www.azalea.it.

Fa tappa a Aquileia, la tournée “Luce“, nuovo progetto live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha debuttato il 1° giugno a Roma, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive d’Italia. Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

Dopo l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti “Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep”, PFM – Premiata Forneria Marconi torna a suonare dal vivo con il tour “PFM, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. I concerti saranno un grande viaggio attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro. La band ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nato nel 1970, il gruppo ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” ha posizionato la PFM al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. La PFM è composta da: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori) o Alessandro Bonetti (violino, cori – in sostituzione a Lucio Fabbri in alcune date, Alessando Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria), special guest: Luca Zabbini.