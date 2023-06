Concerto del Risveglio, Sabato 1 Luglio a Udine

Anche quest’anno si accenderanno i riflettori del centro storico di Udine per l’immancabile Notte Bianca, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate friulana. L’edizione 2023, in programma l’1 luglio, prenderà il via con il “Concerto del Risveglio” che quest’anno verrà fatto per la prima volta in Castello. Inizio alle ore 07:00, ingresso gratuito.

Vengono ancora ricordate le straordinarie esibizioni di Remo Anzovino, Gnu Quartet, Dardust e Davide Locatelli che diedero il buongiorno agli udinesi in Piazza Matteotti. Quest’anno si rimarrà nel campo strumentale e protagonisti di questo evento saranno i 40 Fingers, il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tutto il mondo (oltre 90 milioni di views solo su YouTube e Facebook!) con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody (official Queen website).

Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che alle prime luci del mattino immergeranno il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.

Ognuno con una forte storia musicale e un background differente, i quattro musicisti assieme esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla rivisitazione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali. La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas, ovvero Star Wars, L’Ultimo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e il recentissimo medley da Harry Potter, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.