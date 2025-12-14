CRISTIANO DE ANDRÉ il 14 aprile 2026 a Trieste al Politeama Rossetti

Da aprile 2026 CRISTIANO DE ANDRÉ si esibirà in concerto in tutta Italia con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF 2026”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali: il 14 aprile arriverà finalmente anche a Trieste, sul palco del Politeama Rossetti, unico appuntamento del tour in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Alveare Produzioni – saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 9 dicembre online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietteria del Politeama Rossetti.

Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ” si arricchisce così di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), i vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale” e del “De André Canta De André Best Of Estate”.

Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF 2026” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicistiOsvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

«I RAGAZZI TROVANO NELLE CANZONI DI MIO PADRE RISPOSTE ALLE LORO DOMANDE»

Cristiano De André –

CRISTIANO DE ANDRÉ biografia breve:

Nato a Genova il 29 dicembre 1962, Cristiano De André è cresciuto immerso nella musica. Ha studiato chitarra e violino al Conservatorio Paganini e ha fondato la band Tempi Duri, accompagnando il padre Fabrizio in tour. Nel 1985 ha iniziato la carriera solista partecipando a Sanremo con “Bella più di me”, vincendo il Premio della Critica. Tra i suoi album di successo figurano “Cristiano De André” (1987), “L’albero della cuccagna” (1990) e “Canzoni con il naso lungo” (1992). Nel 2001 ha vinto il Premio Lunezia con l’album “Scaramante”. Dal 2009, Cristiano porta avanti il progetto “De André canta De André”, con tour sold-out e album dedicati al repertorio del padre. Ha partecipato a Sanremo nel 2014 con “Invisibili”, vincendo ancora il Premio della Critica. Cristiano De André continua a mantenere viva l’eredità musicale del padre, reinterpretando e valorizzando la discografia di Fabrizio attraverso concerti e nuovi progetti artistici, regalando al pubblico esperienze uniche e indimenticabili.

DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ

“Best Of Tour 2026”

MARTEDÌ 14 APRILE 2026, ore 21:00

TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

Prezzi biglietti:

Premium Seat € 65,00 + dp

Platea gold € 60,00 + dp

Platea silver € 52,00 + dp

Platea smart € 42,00 + dp

Galleria gold € 40,00 + dp

Galleria silver € 38,00 + dp

Galleria smart € 36,00 + dp

Economy I € 34,00 + dp

Economy II € 30,00 + dp

I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 9 dicembre 2025 online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.