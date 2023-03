Cultura: “Together” osservatorio su arte contemporanea

Il ruolo delle istituzioni è anche quello di sostenere gli artisti contemporanei, dare loro momenti di visibilità in cui si posso scoprire i veri talenti, chi può lasciare un segno nel mondo culturale. Il progetto “Together” con cui si intende fotografare il momento storico attuale e incentivare la produzione artistica regionale, va in questa direzione.

E’ uno dei messaggi che l’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia ha portato oggi nella sede della galleria regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca d’Isonzo per la presentazione di “Together”, il progetto che ha come obiettivo il rilancio dell’arte contemporanea e la valorizzazione della ricerca artistica dalle nuove generazioni ai maestri che operano sul territorio.

L’esponente della Giunta ha voluto rimarcare l’importanza di avvicinarsi all’arte contemporanea anche se non sempre è facile con uno sguardo aperto all’inesplorato. Ha portato l’esempio, attingendolo dal panorama musicale, dell’ascolto del concerto di un autore contemporaneo nel quale generalmente si cerca di ricondurre la nota musicale nell’alveo di ciò che si riconose invece di abbandonarsi al nuovo, primo passo verso la comprensione.

Lo sguardo e l’attenzione dell’Amministrazione regionale al ‘900 e al contemporaneo è tangibile anche nell’intenzione di realizzare uno spazio espositivo all’interno della futura sede della Regione nell’area di Porto vecchio a Trieste.

Da oggi è attivo il sito web per partecipare al progetto (www.together-erpac.it) che si articola su più fasi: dopo la raccolta delle adesioni e delle valutazioni delle proposte, vi sarà una prima diffusione digitale delle opere selezionate sul sito web dedicato, sui canali social e attraverso proiezioni ai musei provinciali di Gorizia e alla Galleria Spazzapan (estate 2023). A partire dal materiale pervenuto e dalle tematiche emerse, verrà successivamente realizzata una mostra nella Galleria gradiscana indicativamente fra fine 2023 e inizio 2024 dove saranno presentate le opere degli artisti.

La piattaforma resterà aperta fino a giugno prossimo; l’esponente regionale ha auspicato una partecipazione ampia degli artisti al progetto anche da fuori regione e oltre l’importante appuntamento con “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”.

Un passaggio dell’intervento ha riguardato, infine, l’importanza di far crescere i talenti là dove ci sono senza illudere quelli che hanno un’aspirazione ma non il talento ai quali l’assessore ha comunque suggerito di coltivare la passione per l’arte che fa parte della nostra vita.