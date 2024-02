Dal 5 al 7 febbraio al Visionario SMOKE SAUNA – I SEGRETI DELLA SORELLANZA

Nelle tenebre di una smoke sauna – la tipica sauna a fumo e vapore di origine finlandese – un gruppo di donne condivide la narrazione delle esperienze più intime, gioiose o drammatiche e nello scorrere delle ore instaura un profondo senso di “sorellanza”. Grazie ad un forte senso di comunità, le protagoniste del film si spogliano della vergogna intrappolata nei loro corpi e riacquistano la consapevolezza della loro forza femminile.

Al Visionario dal 5 al 7 febbraio alle ore 19.10 Smoke Sauna – I segreti della sorellanza di Anna Hints: la giovane regista estone racconta il rito collettivo della sauna a vapore, punto di partenza simbolico per focalizzarsi sul vissuto profondo di un gruppo di donne che “si riuniscono insieme nelle tenebre protettive delle saune a vapore, condividendo i segreti più inconfessabili, lavando via le scorie accumulate.” Premiato al Sundance Film Festival e agli EFA (European Film Awards) 2023 come miglior documentario.

Il film sarà in programma in versione originale con sottotitoli in italiano. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti consultare il sito www.visionario.movie.