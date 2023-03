Damien Rice, sold out a Udine. 31 marzo 2023

Udine è pronta ad accogliere uno dei più importanti cantautori internazionali del nostro tempo: Damien Rice domani sera si esibirà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sold out dal giorno in cui sono andati in vendita i biglietti. Si tratta di un evento unico ed eccezionale per la città e per tutto il Friuli-Venezia Giulia, tra le date del tour primaverile nei teatri delle principali capitali europee.

Il cantautore irlandese è uno dei più apprezzati della sua generazione, con una voce e un sound inconfondibili ed è anche un personaggio atipico: non segue le frenesie e i ritmi della musica contemporanea, tanto che in vent’anni di carriera ha pubblicato solamente tre album. I suoi brani sono talmente unici ed emozionali che negli anni sono stati scelti come colonna sonora di film quali “Closer” di Mike Nichols e “Il Caimano” di Nanni Moretti, e anche di telefilm come ER – Medici in prima linea, Alias, Lost, Dr. House.

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un’intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. Un album di straordinaria bellezza che l’ha fatto esplodere da subito a livello mondiale con oltre 2 milioni di copie vendute, rimasto per 80 settimane nella UK Top Album Chart. In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album: “9” nel 2006, che l’ha portato ad esibirsi in un lungo e importante tour tutto esaurito culminato con una data alla Wembley Arena a Londra e “My Favourite Faded Fantasy” nel 2014, anno in cui è stato uno degli ospiti internazionali del Festival di Sanremo.

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una scaletta,e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta già progettando anche un tour in barca a vela nel Mediterraneo.