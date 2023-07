Dardust martedì 25 luglio a Grado

Al Grado Festival – Ospiti d’Autore scocca l’ora di Dardust. Personaggio fra i più interessanti della scena musicale italiana contemporanea, pianista e performer elettronico, Dardust è reduce dal successo del tour teatrale insieme a Elisa e dalla pubblicazione dell’album “Duality”, nel quale dimostra a pieno tutta la sua versatilità. Dardust sarà live sulla Diga Nazario Sauro di Grado domani, martedì 25 luglio con il suo “Duality Tour”.

I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.30. Porte aperta al pubblico dalle 20.00 e inizio concerto alle 21.30. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .

Continua il successo di Dardust e del suo “Duality Tour 2023“, tournée con cui l’artista porta dal vivo uno spettacolare show, nel quale svela a pieno la sua doppia natura di pianista e performer elettronico. Dardust, pioniere della musica classica alternativa, metterà in scena le sue due anime – piano solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di “Duality”, nuovo lavoro discografico pubblicato nell’ottobre 2022. Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, solo per citarne alcuni. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Negli ultimi due anni ha collaborato con artisti internazionali tra i quali Benny Benassi e Sophie and The Giants che lo hanno accompagnato sul palco del Pala Olimpico di Torino in occasione della sua performance alla 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il 28 ottobre 2022 pubblica il suo nuovo lavoro discografico, un album doppio in cui ha deciso di separare le sue due anime: piano solo ed elettronica.

Prossimi concerti al Grado Festival il live a ingresso libero di Johnson Righeira e Sinfonico Honolulu (1 agosto) e il concerto del compositore Andrea Morricone (5 agosto). Info su www.azalea.it .