Doppia vittoria del pilota friulano Lorenzo Macoritto, nel Campionato italiano Assoluti d’Italia di Enduro

Il pilota di San Daniele, conquista la classe 250 ed il Trofeo X-Cup.

Doppietta vincente per Lorenzo Macoritto, nella gara valida per il campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, andato in scena sulle rive del lago di Piediluco, nell’omonima località nel comune di Terni, sabato 24 e domenica 25 aprile. Un clima tipicamente primaverile, ha fatto da sfondo ad una straordinaria sfida con numerosi campioni protagonisti della scena internazionale. Il pilota di San Daniele guida ufficiale TM Factory, conquista in entrambe le giornate di gara la vittoria nella classe 250 2T, mettendo dietro l’avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz su Husqvarna. Gara regolare al sabato, dove la leadership di classe del pilota del Moto Club Manzano, non è mai stata messa in discussione.

Domenica cambio di registro, con Lorenzo che da subito macina un ritmo di gara impressionante, riuscendo a conquistare due prove speciali della classifica assoluta ed il relativo Trofeo X-CUP Motocross Marketing-Galfer della 5^ prova stagionale, mettendo dietro di soli 29 decimi, il britannico Brad Freeman campione del mondo in carica. Nonostante una caduta che ha rallentato il giovane pilota friulano, Macoritto chiude al terzo posto della classifica assoluta tra i piloti italiani, dietro rispettivamente al compagno di Team Matteo Cavallo ed al campione del mondo Andrea Verona. Doppio podio per l’altro alfiere del Motoclub Manzano, Riccardo Fabris che chiude secondo al sabato e terzo la domenica nella classe Yuoth in sella alla Fantic 125. La manifestazione, organizzata dal Moto Club Racing Terni, ha visto al via della gara 180 piloti provenienti da tutto lo stivale, che hanno affrontato un giro composto da due settori percorsi per quattro volte, con tre speciali dall’alto tasso tecnico in grado di mettere in risalto le caratteristiche dei piloti che hanno dovuto affrontarle in condizioni davvero differenti nei due giorni di gara, umide e scivolose al sabato e dure e secche la domenica. La prossima tappa del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, si svolgerà a Fabriano (An) il prossimo 16 maggio.