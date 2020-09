Gotti: “Mi è piaciuto l’atteggiamento”

Al termine della sconfitta maturata sul campo dell’Hellas Verona, Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che dopo alcuni minuti ha preso le misure all’avversario e ha cercato di mettere in campo una discreta personalità. Sono convinto che nel primo tempo avremmo anche meritato di andare al riposo in vantaggio per quanto abbiamo visto in campo, così come anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni importanti. Ci sono delle buone risposte individuali, soprattutto dai giocatori che oggi abbiamo visto per la prima volta in Serie A e credo di poter promuovere Arslan e Coulibaly a pieni voti, così come Ouwejan che non mi è dispiaciuto. Abbiamo fatto ancora pochi allenamenti e la condizione fisica non permette di realizzare a pieno la nostra idea di gioco che richiede grande intensità. De Paul? Si tratta di un giocatore di grande qualità, questo lo possono vedere tutti e per noi è veramente un giocatore importante“.

Ter Avest: “Sconfitta dura da digerire”

Alla fine dell’incontro andato in scena al Bentegodi di Verona, Hidde Ter Avest ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Una sconfitta così è molto dura da digerire perché abbiamo avuto moltissime occasioni e abbiamo preso anche due traverse. Questa era una partita difficile su un campo altrettanto difficile ma penso che alla fine abbiamo comunque messo in campo una buona prestazione. Abbiamo avuto diverse occasioni ma dobbiamo segnare quando andiamo al tiro così tante volte. Mercoledì torniamo già in campo e per noi deve essere un’ottima occasione per trovare subito il riscatto“.

Sintesi

È finita 1-0 la sfida tra Hellas Verona e Udinese, valevole per la 2^ giornata di Serie A TIM. Gotti si presenta al primo impegno ufficiale della nuova stagione con diverse certezze e alcune novità. Davanti si rivede la coppia Okaka-Lasagna mentre in mezzo al campo torna De Paul, debutta invece Arslan al fianco dell’altra novità Coulibaly. Juric si affida invece all’unica punta Di Carmine, supportato da Zaccagni e l’ex Barak. Al 7’ la prima occasione del match è per i padroni di casa, con Zaccagni che si inserisce alle spalle della difesa e sul servizio di Barak arriva sino al limite dell’area. La conclusione di destro è leggermente imprecisa e termina di poco a lato. Al 13’ Coulibaly serve bene in profondità un lanciatissimo Lasagna con un pregevole tocco filtrante. Il capitano brucia Lovato e dal limite dell’area prova ad aprire il piattone sinistro verso il secondo palo. Il tentativo è più potente che preciso e la sfera termina oltre la traversa. Al 35’ Tameze si avventa su un pallone ribattuto dalla difesa bianconera e dal limite conclude di prima intenzione. Potente ma impreciso, il tiro si spegne a lato della porta difesa da Musso. Al 37’ De Paul penetra la difesa gialloblu con una bella serie di dribbling e dai 20 metri lascia partire un potente destro rasoterra. Il tentativo del numero 10 bianconero non è molto angolato e Silvestri respinge sventando il pericolo. Al 46’ Becao prende benissimo il tempo sul cross dalla distanza di De Paul e salta più in alto di tutti colpendo di testa con potenza e precisione. Silvestri in uscita sfiora soltanto il pallone ma la deviazione è sufficiente a far terminare sulla parte alta della traversa la conclusione del difensore bianconero.Nella ripresa al 47’ Lasagna ci prova con un sinistro da poco fuori l’area di rigore sullo scarico di Okaka. Il tiro del capitano è ben eseguito ma termina di pochissimo alla destra della porta di Silvestri. Al 55’ una prolungata azione corale del Verona porta Faraoni al tiro dal cuore dell’area di rigore, Musso però è reattivo e con la manona aperta respinge la conclusione dell’esterno gialloblu. Al 57’ il Verona trova il vantaggio con Favilli. Il centravanti veronese anticipa Becao sul cross di Barak e di prima intenzione gira il pallone sul secondo palo per il gol dell’1-0. Al 67’ ci prova anche il neo entrato Ouwejan con una potente conclusione dal limite, Silvestri si distende e devia in corner. Al minuto numero 83 l’ultima vera occasione è per Lasagna da dentro l’area su un pallone vagante respinto dalla difesa. La girata del capitano è però troppo potente e la sfera sorvola la traversa. Sconfitta in trasferta nella prima di campionato gli uomini di Gotti nonostante una prestazione all’altezza.

Il prossimo impegno è ora in programma per le ore 18 di mercoledì 30 settembre alla Dacia Arena contro lo Spezia