Editors in concerto a Gorizia. Le FOTO

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori del GECT GO e del Comune di Gorizia per l’ottimo esito della serata di ieri: una piazza gioiosa in cui si sono mescolate persone di diverse età, provenienza e lingua. Il concerto degli Editors tenutosi nell’ex valico di frontiera Piazzale della Casa Rossa a Gorizia ha attirato circa 2400 persone: oltre agli autoctoni, molti gli appassionati di musica rock provenienti dal resto della Slovenia e del FVG, ma anche Austriaci e Italiani partiti da altre regioni.

La band slovena MRFY ha aperto la serata con una performance potente e appassionata dei suoi più grandi successi che hanno convinto anche coloro tra il pubblico che non li conoscevano. Attorno alle 21:30 sono saliti sul palco gli EDITORS che hanno accompagnato i fan in un viaggio attraverso la loro ricca discografia: partendo da “Strange Intimacy” hanno proposto 14 pezzi e 4 bis, passando per i successi “Munich”, “Papillon” e “Hallelujah (So Low).

Oltre alle superbe esibizioni, questo concerto ha rappresentato anche un’importante pietra miliare per entrambe le città, Gorizia e Nova Gorica, testando le capacità organizzative dell’area transfrontaliera e fungendo da apripista per gli eventi di grandi dimensioni in vista della Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica-Gorizia.

Il concerto è stato organizzato dal GECT GO in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit srl, ma numerosi partner hanno contribuito al successo dell’evento, offrendo al pubblico la prima grande esperienza di questo tipo nell’area di confine.

Lo svolgimento dell’evento è stato facilitato dall’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia che ha messo a disposizione il trasporto gratuito in autobus e dai comuni di Gorizia e Nova Gorica che hanno garantito un numero sufficiente di parcheggi a disposizione per i visitatori.

Il prossimo appuntamento in calendario, sempre a Casa Rossa, sarà l’esibizione dell’icona della musica internazionale Patti Smith, giovedì 5 ottobre 2023.

Foto: Pierluigi Bumbaca