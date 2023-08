Eletta Miss Friuli Venezia Giulia 2023. E’ Jenny Ferino di Lestizza

Jenny Ferino, diciotto anni di Lestizza si è aggiudicata ieri sera, al Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort”, il titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia” valido per l’ottantaquattresima edizione di “Miss Italia”!

Jenny, studia all’Istituto Tecnico Finanza e Marketing (relazioni internazionali per il marketing), recita in friulano in una compagnia teatrale e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico.

La finale è stata organizzata dalla “S.I.L.- Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce il Centro Congressi Kursaal con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

Molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo piacevole e coinvolgente, trasmesso in diretta su Telefriuli, condotto da Michele Cupitò che ha visto la partecipazione di ventitré concorrenti che si sono presentate con disinvoltura al pubblico ed hanno sfilato con abbigliamento elegante e body ufficiale del concorso.

Le varie sfilate sono state intervallate da esibizioni della cantautrice e gondoliera veneziana Sara Pilla vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Social 2022” e dalla coppia di ballerini Antonio e Jenny; ospite: Maria Franceschi, “Miss Friuli Venezia Giulia 2022”.

Durante lo spettacolo sono poi intervenuti: la Dott.ssa Franca Fior Pozzo per la “S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A”, il consigliere con delega al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini e l’Avv. Mauro Bordin Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia che ha anche premiato la vincitrice.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i titoli di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” a Sophia Gerzeli, diciotto anni di Trieste e di “Miss Social Friuli Venezia Giulia” a Giorgia De Marchi, ventiquattro anni di Cividale del Friuli (Ud) che ha conquistato i favori della giuria tecnica del progetto “Miss Italia racconta l’Italia” con il video da lei realizzato dedicato alla sua città.

Giorgia Minuzzi, diciassette anni di San Martino di Codroipo (Ud) ha conquistato il titolo di “Miss Mascotte Friuli Venezia Giulia” che le consentirà di partecipare alle finali regionali di “Miss Italia” nel 2024.

La squadra delle rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle “prefinali” nazionali di Miss Italia sarà così composta: “Miss Friuli Venezia Giulia”: Jenny Ferino di Lestizza (Ud); “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”: Jessica Beno di Trieste; “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia” e “Miss Social Friuli Venezia Giulia”: Giorgia De Marchi di Cividale del Friuli (Ud); “Miss Cinema Dr Kleein Friuli Venezia Giulia”: Aurora Lenarduzzi di Sistiana (Ts); “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”: Sophia Gerzeli di Trieste; “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”: Katrina Meneghin, di Villesse (Go); “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia”: Lisa Piran di Staranzano (Go); “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”, Sara Tenace di Trieste e “Miss Prefinalista 2022”, Alice Toniutti di Tarcento (Ud).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.