Elezioni 2023: Canton confermata sindaco di Fiume Veneto

Jessica Canton, appoggiata dalle liste Lega-Canton Sindaco e Flumen-Jessica Canton Sindaco, è stata

confermata sindaco del Comune di Fiume Veneto con 2.221 voti, pari al 38,74 per cento delle schede valide.

Questi i risultati degli altri due candidati a sindaco: Manuel Giacomazzi appoggiato dalle liste Civica Fiume 2.0 e Giorgia Meloni per Giacomazzi Sindaco con 2.172 voti pari al 37,89 per cento e Annalisa Parpinelli delle liste Alternativa Insieme, Fiume Futura e Fiume Democratico con 1.340 voti pari al 23,37 per cento.