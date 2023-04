Dalle schermate qui sotto potrete visualizzare tutti i dati dell’affluenza al voto e i risultati delle elezioni in tempo reale dalle 15 di lunedì 3 aprile. Il Friuli Venezia Giulia va al voto. Domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23, e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale.

AFFLUENZA E RISULTATI ELEZIONI IN TEMPO REALE DALLE ORE 15

Elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023