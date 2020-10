Elisa a Udine di sdoppia! Sabato 10 ottobre due concerti, alle 15 e alle 18.30

In considerazione della proroga dello stato di emergenza di recente approvazione, il concerto di Elisa, previsto per sabato 10 ottobre a Udine (recupero della data del 3 ottobre), sarà rimodulato in due diverse esibizioni, che avranno luogo nella stessa giornata del 10 ottobre. Questa soluzione permetterà al pubblico che ha acquistato regolare biglietto di poter assistere all’atteso concerto.

La prima esibizione si terrà alle ore 15.00 ed è riservata agli Spettatori possessori dei biglietti dei settori: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e del settore 23, dalla fila 6 alla fila 10.



La seconda esibizione si terrà alle ore 18.30 ed è riservata agli Spettatori possessori dei biglietti dei settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e del settore 23, file dalla 1 alla 5.



Per chi fosse impossibilitato a partecipare potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone (https://www.fansale.it/fansale/). Per chi volesse cedere il proprio tagliando a terzi sarà possibile la procedura del cambio nominativo, da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online) entro il giorno 9 ottobre, quello cioè precedente ai concerti.

Non sarà invece possibile cambiare il nominativo dei biglietti acquistati il giorno stesso alla biglietteria del concerto. Sarà anche attivato un rimborso del biglietto, effettuabile dal giorno 9 ottobre e entro e non oltre il giorno venerdì 16 ottobre, nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online. Per info [email protected] o chiamando al numero 892.101. Ulteriori informazioni sui biglietti su www.azalea.it e www.friendsandpartners.it o scrivendo a [email protected] .

Elisa, all’anagrafe Elisa Toffoli, è cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale. Nella sua carriera ha conquistato 32 Dischi di Platino e il Disco di Diamante, e collaborato con grandissimi artisti come Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Tina Turner, Andrea Bocelli, Dolores O’Riordan, Imagine Dragons, tra gli altri. In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: il Festival di Sanremo nel 2001 con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)” – grazie al quale conquistò sei premi, incluso il primo posto nella categoria Big -, la Targa Tenco, 2 Premi Lunezia, 15 Italian Wind Music Awards, il Festivalbar, il Nastro d’Argento; oltre ad un MTV Europe Music Award e un Premio Regia Televisiva. La sua voce ha incantato registi come Quentin Tarantino e Tim Burton che l’hanno voluta nella colonna sonora dei loro film (“Django Unchained” e “Dumbo” targato Disney). Per Disney ha anche cantato e doppiato nel kolossal “Il Re Leone“. Nel 2019 la Mattel le ha dedicato una Barbie con le sue sembianze come modello positivo per le prossime generazioni. Elisa è anche Ambasciatrice per Save The Children.