Ernia in concerto a Monfalcone. Domenica 20 agosto 2023

Fra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, capace di conquistare pubblico e critica e di fare incetta di dischi di platino e d’oro, Ernia, rapper fra i più amati dal pubblico italiano, annuncia oggi le date estive del suo nuovo progetto live dal titolo “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”, tournée che segue il successo dell’ultimo album dell’artista “Io non ho paura”.

L’unico appuntamento con Ernia in Friuli Venezia Giulia sarà domenica 20 agosto (inizio ore 21.30) nella centralissima Piazza della Repubblica di Monfalcone(Go). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srlin collaborazione con Comune di Monfalcone, e inserito nel calendario di Generation Young Festival, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14.00 dimercoledì 5 aprile. Tutte le info su www.azalea.it .

Tra gli artisti italiani, Ernia è senz’altro tra coloro che sono cresciuti di più negli ultimi anni. Gli straordinari risultati dell’album “Gemelli” parlano da sé: 4 dischi di platino per l’album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo “Superclassico” e 3 per “Ferma a guardare”) e 5 certificazioni oro. Ma è soprattutto l’apprezzamento della critica ad averlo reso una delle voci più uniche, originali e autorevoli della celeberrima “Generazione 2016”, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche. L’ultimo album dell’artista “Io non ho paura”, uscito a novembre 2022, rappresenta un ulteriore step nella crescita dell’artista: è l’album della maturità in tutti i sensi, e proietta a buon diritto Ernia nell’Olimpo della musica italiana.

Il delegato ai Giovani del Comune di Monfalcone,Gabriele Bergantini, spiega: “Oggi annunciamo il primo, grande ospite – quello più conosciuto a livello nazionale – che animerà la prima edizione di Generation Young, un festival che si pone come nuovo elemento attrattivo regionale per i giovani del nostro territorio, ma non solo, e che coinvolgerà anche artisti locali, affermati e emergenti, che, all’interno del villaggio musicale, potranno esibirsi e farsi apprezzare dal pubblico presente alla prima giornata della kermesse, che si svolgerà il 19 e 20 agosto. Lavoriamo tanto proprio per i più giovani e questa è un’altra delle opportunità che offriamo. E’ importante ascoltare quali sono le loro esigenze, le ambizioni, i desideri e siamo orgogliosi del fatto che sono i giovani a scegliere cosa gli serve e cosa gli piace. Al Centro Giovani Innovation Young i ragazzi hanno modo di divertirsi, ma anche di studiare e di professionalizzarsi nel panorama musicale e in altri ambiti, e uscire dalla struttura per calcare i palcoscenici della città significa avere un’occasione per raccontare all’esterno chi sei e cosa vuoi e Generation Young rappresenta un appuntamento importante anche per farsi conoscere e promuovere il proprio talento. E noi non smetteremo mai di supportare i giovani che hanno voglia di fare e di crescere, personalmente e professionalmente”.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, “Come uccidere un usignolo“ e “68”, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell’album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: “Gemelli”, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l’uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo “Gemelli Ascendente Milano”. Sul palco di Monfalcone proporrà tutte le sue hit, tra cui “Supercalssico”, “Ferma a guardare”, “Bella fregatura”, fra le tante