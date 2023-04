Udine: ABS offre 50 posti di lavoro – candidature entro il 21 aprile

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire nell’azienda ABS – Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. di Pozzuolo del Friuli (UD).

ABS è leader nel settore degli acciai speciali, con una produzione specializzata in prodotti di tecnologia altamente performante che soddifa le richieste dei mercati più evoluti quali: automotive, maccanica di precisione, oil&gas, eolico, power generation, ferroviario e navale.

L’azienda cerca personale per 50 posti di lavoro. Le persone che vogliono candidarsi devono inviare il proprio CV entro venerdì 21 aprile mediante il link “MI CANDIDO” disponibile in questa pagina. Le posizioni aperte riguardano:

area operations: pulpitisti; attrezzisti; gruisti; capiturno; tornitori; carrellisti; carropontisti; manutentori elettrici/meccanici; operatori generici;

area di staff: IT business analyst; innovation specialist; energy specialist; sustainability specialist; customer quality specialist; back office commerciale; account manager; project manager; industrial controller; addetto contabilità fornitori; impiegati amministrativi; HR business partner; junior buyer; addetti alle spedizioni; addetti alle pese.

Ulteriori informazioni e dettagli delle offerte e dei requisiti sono disponibili al link “MI CANDIDO”.

Tra tutte le candidature ricevute viene svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dall’azienda. Tra il 26 e il 30 aprile i candidati così preselezionati ricevono conferma via email degli appuntamenti per i colloqui previsiti per mercoledì 3 maggio. I colloqui si tengono nell’arco dell’intera giornata in presenza secondo gli orari comunicati nell’email di conferma.



contatti

Servizi alle Imprese: e-mail [email protected] – tel. 0432 279962 oppure 335 6590772