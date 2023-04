FEFF 25: il programma di domenica 23 aprile

Dodici anni dopo Operation Tatar di Baatar Bat-Ulzii, primo titolo mongolo nella storia del Far East Film Festival, la Mongolia fa ritorno a Udine e lo fa davvero in grande stile: ecco The Sales Girl di Janchivdorj Sengedorj, eccentrica e spassosa commedia ambientata in un sexy shop di Ulan Bator! Ad accompagnare il film sul palco sarà la giovane attrice protagonista Bayartsetseg Bayangerel (famosa in patria anche come modella). Tutto inizia con una gamba rotta: la giovane Saruul accetta infatti di sostituire un’amica infortunata, Namuuna, nel suo lavoro part-time pomeridiano. Un lavoro ben pagato, anche se non esattamente tradizionale, dov’è richiesta la massima discrezione. E chi può garantire più discrezione di una studentessa così timida e così solitaria? Ecco, dunque, la nostra cara Saruul impegnata a gestire un’attività che la vede al di sopra di qualunque sospetto, tra clienti di ogni genere e… ogni genere di giocattolo! The Sales Girl non imbocca mai la via della risata facile o grossolana. Anzi. Fingendo di voler raccontare i vizi e i vizietti privati di Ulan Bator, racconta invece la progressiva emancipazione di Saruul da una famiglia ambiziosa (lei si sogna pittrice, papà e mamma la sognano ingegnere nucleare) e dalle proprie insicurezze. A farla sbocciare, però, non saranno le bizzarre esperienze del sexy shop: sarà il rapporto con la titolare, Katja, una donna di mezz’età misteriosa e sofisticata…

Anche questa terza giornata del FEFF 25, ovviamente, è ricchissima di proiezioni dal mattino a notte fonda (senza contare tutti gli eventi disseminati nel cuore di Udine). Assolutamente da non perdere, assieme ai titoli presentati al Visionario (tra cui la prima mondiale del documentario Kaidan), la World Festival Premiere del coreano Rebound e il mega action malese Coast Guard Malaysia: Ops Helang.

Tutta la terza giornata minuto per minuto!

TEATRO NUOVO

Ore 09.15

TEENAGE FUGITIVE

Regia di CHANG Pei-cheng

(Taiwan, 1984/Restauro: 2022)

Intriso di realismo sociale, un un ritratto di famiglia scritto da Tsai Ming-lian.

Ore 11.00

REBOUND

Regia di CHANG Hang-jun

(Corea del Sud, 2023)

Un coach e sei giovani giocatori per l’irresistibile storia di un miracolo sportivo!

Ore 11.00

INCONTRI/TALKS

Due gli approfondimenti di questa mattina: uno dedicato ai registi esordienti e l’altro al nuovo cinema coreano.

Ore 14.30

DITTO

Regia di SEO Eun-young

(Corea del Sud, 2022)

Kim Yong è uno studente di ingegneria. Kim MuNee è specializzanda in sociologia. I due cominciano a comunicare via radio ma c’è un piccolo problema: lui vive nel 1999, lei nel 2022!

Ore 16.45

WHERE THE WIND BLOWS

Regia di Philip YUNG

(Hong Kong, 2022)

Un vasto, sontuoso noir che cavalca nella storia di Hong Kong tra echi di Coppola, Leone e Wong Kar Wai.

Ore 19.30

THE SALES GIRL

Regia di Janchivdorj SENGEDORJ

(Mongolia, 2021)

Tutto inizia con una gamba rotta: Saruul accetta di sostituire un’amica nel suo lavoro part-time, un lavoro dov’è richiesta la massima discrezione. Ed ecco che una timida studentessa diventa la commessa di un sexy shop! The Sales Girl racconta l’emancipazione di Saruul dalle proprie insicurezze. A farla sbocciare, però, non saranno le bizzarre esperienze del negozio: sarà il rapporto con la titolare, una donna di mezz’età misteriosa e sofisticata.

Ore 21.55

MARRY MY DEAD BODY

Regia di CHENG Wei-hao

(Taiwan, 2022)

Cosa succede quando un umano e un fantasma hanno un legame speciale? Se volete scopriro, non perdetevi questa comedy super stravagante!

Ore 00.00

COAST GUARD MALAYSIA: OPS HELANG

Regia di Pitt HANIF

(Malesia, 2023)

Le vie del cinema action sono infinite e portano dritte in Malesia.

***

VISIONARIO – Retrospettiva, restauri, omaggi

Ore 14.00

THE ISLAND

Regia di Po-Chih LEONG

(Hong Kong, 1985)

Ore 16.30

A SEPARATED WOMAN

Regia di Chito S. ROÑO

(Filippine, 1994/Restauro: 2018)

Ore 17.45

A SOUL HAUNTED BY PAINTING

Regia di HUANG Shuqin

(Cina, 1994/Restauro: 2018)

Ore 19.50

KAIDAN. STRANGE STORIES OF JAPANESE GHOSTS

Regia di Yves MONTMAYEUR

(Francia, 2023)