FEFF25: ultimi giorni per acquistare l’accredito a prezzo scontato

Per la sezione online del Far East Film Festival 25 sarà disponibile solo un numero limitato di film: ora che l’emergenza Covid è rientrata, le case di distribuzione internazionale tendono infatti a non consentire più lo streaming dei titoli in anteprima. Il FEFF 25 deciderà, quindi, in base al numero di film disponibili se attivare un pacchetto di abbonamento o scegliere la modalità TVOD.

Gli accrediti White Tiger, Black Dragon e Press includono l’accesso alla sezione online.

RED PANDA / RED PANDA UNDER 26



Valido per l’intera durata del Festival, consente l’ingresso a 4 film* al giorno a scelta dell’accreditato, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti in sala. Unitamente al badge, l’accreditato riceverà la borsa FEFF25 e un coupon per l’acquisto di una copia del catalogo 2023 a prezzo scontato.



Costo Red Panda:

– € 59,00 (Early Bird promo valida dal 6 febbraio al 6 marzo 2023)

– € 69,00 (dal 7 marzo al 12 aprile 2023)

– € 79,00 (prezzo applicato a chi si accredita durante il festival)



Costo Red Panda Under 26 (riservato a coloro che hanno un’età inferiore ai 26 anni)

– € 39,00 (Early Bird promo valida dal 6 febbraio al 6 marzo 2023)

– € 49,00 (dal 7 marzo al 13 aprile 2023)

– € 59,00 (prezzo applicato a chi si accredita durante il festival)



Per usufruire della tariffa promozionale, l’accredito va richiesto e pagato entro lunedì 6 marzo 2023.



* Le modalità di accesso all’Opening Night (21 aprile) e alla Closing Night (29 aprile) saranno comunicate alcuni giorni prima dell’inizio del Festival.

WHITE TIGER / WHITE TIGER UNDER 26



Valido per l’intera durata del Festival, consente l’ingresso a tutti i film presentati*, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti in sala. Unitamente al badge, l’accreditato riceverà la borsa FEFF25 e un coupon per l’acquisto di una copia del catalogo 2023 a prezzo scontato.



Costo White Tiger:

– € 69,00 (Early Bird promo valida dal 6 febbraio al 6 marzo 2023)

– € 79,00 (dal 7 marzo al 12 aprile 2023)

– € 89,00 (prezzo applicato a chi si accredita durante il festival)



Costo White Tiger Under 26 (riservato esclusivamente a coloro che hanno un’età inferiore ai 26 anni)

– € 59,00 (Early Bird promo valida dal 6 febbraio al 6 marzo 2023)

– € 69,00 (dal 7 marzo al 12 aprile 2023)

– € 79,00 (prezzo applicato a chi si accredita durante il festival)



Per usufruire della tariffa promozionale, l’accredito va richiesto e pagato entro lunedì 6 marzo 2023.





* Le modalità di accesso all’Opening Night (21 aprile) e alla Closing Night (29 aprile) saranno comunicate alcuni giorni prima dell’inizio del Festival.



BLACK DRAGON



Vale per l’intera durata del Festival e consente l’ingresso a tutti i film* presentati con posto nominativo riservato a scelta dell’accreditato**. Unitamente al badge per l’accesso in sala, l’accreditato riceverà la borsa FEFF25 e una copia del catalogo 2023.



Costo Black Dragon:

– € 200



Acquistabile dal 6 febbraio al 12 aprile senza alcuna variazione di importo.



Da mercoledì 25 gennaio a mercoledì 1 febbraio coloro che hanno acquistato un accredito Black Dragon 2022 potranno già acquistare la stessa tipologia di accredito e confermare anche per questa edizione il posto Black Dragon dello scorso anno.



* Le modalità di accesso all’Opening Night (21 aprile) e alla Closing Night (29 aprile) saranno comunicate alcuni giorni prima dell’inizio del Festival.

** Tutte le informazioni sulle modalità di accesso in sala saranno inviate prima dell’inizio del festival.



PRESS



Riservato ai giornalisti che copriranno il festival (con tessera dell’ordine dei giornalisti o con richiesta scritta del caporedattore). Valido per l’intera durata del Festival, consente l’ingresso a tutti i film presentati*, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti in sala. Unitamente al badge, l’accreditato riceverà la borsa FEFF25 e un coupon per l’acquisto di una copia del catalogo 2023.



Costo accredito PRESS

– € 45,00



Acquistabile dal 6 febbraio al 12 aprile e, di nuovo, durante il Festival senza alcuna variazione di importo.



* Le modalità di accesso all’Opening Night (21 aprile) e alla Closing Night (29 aprile) saranno comunicate alcuni giorni prima dell’inizio del Festival.



—

I minori di 18 anni non possono fare richiesta di accredito.



Per maggiori informazioni sugli accrediti: [email protected]