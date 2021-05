Fiorella Mannoia in concerto a Palmanova venerdì 27 agosto 2021

Si arricchisce di due ulteriori grandi appuntamenti la rassegna “Estate di Stelle”, contenitore di musica e spettacolo che animerà la Piazza Grande della città patrimonio Unesco di Palmanova anche in questa estate 2021. Alla star della musica internazionale Ben Harper (15 luglio) e allo show del comico Pucci (10 agosto), ecco aggiungersi oggi un altro nome di prima fila della musica italiana e un concerto che riporterà il pubblico nei migliori anni della psichedelia rock. Venerdì 27 agosto sul palco di Piazza Grande salirà Fiorella Mannoia, voce fra le più amate dal pubblico italiano, che porterà nella città stellata il suo unico live regionale del “Padroni di niente tour”. Poche settimane prima, il 3 agosto, ecco invece la serata evento dedicata ai Pink Floyd, con il tributo, fra i migliori in Europa, dei Big One.

I biglietti per i due concerti, organizzati da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, saranno in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone dalle 12.00 di venerdì 28 maggio. I concerti della rassegna “Estate di Stelle” saranno organizzati nel pieno rispetto delle attuali normative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Tutte le info su www.azalea.it.

Quest’estate Fiorella Mannoia torna in concerto con il suo “Padroni di niente tour”. A partire da luglio, Fiorella calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio. «Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica». Fiorella Mannoia Inizia la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Ha all’attivo 19 album in studio, 5 live e 15 raccolte e molte delle sue canzoni sino diventate autentici inni per diverse generazioni.

Il gruppo musicale Big One nasce a Verona nel 2005. La band ha raggiunto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro spettacolo, “The European Pink Floyd Show” è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio. I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole come “la migliore Tribute Band Europea per l?esecuzione della musica dei Pink Floyd“, in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese. La Band ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage e una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd. Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali “The Dark Side of the Moon”, “Animals”, “Wish You Were Here”, fino alle produzioni più recenti come “The Endless River”.